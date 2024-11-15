辣媽熊熊產後甩肉尋求「黑科技」　美國冷凍減脂hold住好身材

▲熊熊產後急欲恢復妹子體態，尋求被動式雕塑的黑科技。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

誰說當了媽媽只能放下美麗？藝人熊熊（卓毓彤）用實際行動打破這個迷思！產後復出看似凹凸有緻還有小蠻腰的她，坦言自己產後的身材最難處理的就是背部、手臂和腰後的頑固脂肪。熊熊笑說，大家都以為她恢復得超快，其實有些脂肪靠運動和節食都無法輕鬆消除，特別是那「嬸感」腰後肉，夢想生三胎、急欲恢復妹子體態的她，決定尋求專業協助，透過「美國冷凍減脂」的黑科技hold住好身材。

▲原美學診所哈佩萱醫師說明，美國冷凍減脂是透過-11度的低溫，減少皮下脂肪細胞的數量。

現代產後媽媽真的很辛苦，懷胎10月要照顧小孩的同時還要努力恢復身材。原美學診所哈佩萱醫師指出，新手媽媽最煩惱的「腰後肉」利用美國冷凍減脂技術完全可以輕鬆搞定。這個儀器是透過-11度的低溫，讓局部脂肪細胞冷凍結晶自然凋亡，後續1～3個月左右，隨著自然代謝直接有效永久減少皮下脂肪細胞的數量，單次減脂效果最高可減少27%的脂肪厚度，體態效果比運動、節食顯著。

▲美國冷凍減脂透過「抗凍凝膠片」可保護肌膚避免低溫傷害並精準作用。

許多人也會好奇，零下11度低溫會不會造成肌膚凍傷？

哈佩萱醫師說明美國冷凍減脂的儀器很聰明，具有雙重防護，透過「抗凍凝膠片」可保護肌膚避免低溫傷害，並精準針對皮下脂肪細胞作用，同時具有防凍傷機制，透過專利技術會自動偵測皮膚溫度，溫度過低系統將自動停止，且手術過程不會像傳統抽脂那麼痛且作用範圍相較消脂針來的大，完全不需要麻醉，沒有修復期也沒有傷口，整體來說非常安全，一次療程最快只需35分鐘，最新雙探頭機型一次療程可以治療2個部位，相當省時有效率。

▲熊熊進行美國冷凍減脂，輕鬆的被動式黑科技只要坐著35分鐘後，脂肪一次最高就少了27%！

隨後，熊熊進行美國冷凍減脂真實體驗，過程果然沒讓她失望！怕痛的熊熊分享，感覺就像冰塊黏住手的那種涼涼麻麻感，沒過幾分鐘就習慣了，還能邊滑手機邊逛網拍！她笑著說：「只要坐著35分鐘後，脂肪一次最高就少了27%！如此輕鬆的被動式黑科技，非常舒服！」醫師也提到，因為熊熊腰後脂肪多，所以借助美國冷凍減脂幫助她集中處理這個部位的脂肪細胞變少，只要不暴飲暴食，脂肪細胞的減少效果還是永久性的呢！

做完美國冷凍減脂後，熊熊馬上詢問哈佩萱醫師：「我明天可以上班嗎？」醫師回答令她相當安心：「沒問題！這個療程術後沒有傷口，只是有些人的皮膚做完後可能會有些微紅腫或壓痛感，但完全不影響日常生活。」醫師也補充，大約兩個月就會看到明顯變化，期間盡可能「多喝多尿多運動」幫助代謝，因為根據過去的經驗來看，有大量飲水的客人整體效果最好。間隔一個月左右就可以再進行第二次療程，效果疊加更有感，無痛無修復期幫助忙碌的媽媽們輕鬆擁有美麗身材。

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