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辱吳宗憲「吃X」！館長除賠80萬確定外　登判決書道歉遭發回

▲▼館長開罵吳宗憲被判拘役，吳宗憲發聲。（圖／翻攝自Facebook／館長、吳宗憲）

▲館長陳之漢（左）開罵吳宗憲，二人間官司還沒結束。（圖／翻攝自Facebook／館長、吳宗憲）

記者吳銘峯／台北報導

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢，2019年8月間在直播頻道上，辱罵綜藝天王吳宗憲「你什麼洨」、「吃洨」（閩南語，指精液），並多次以三字經辱罵吳宗憲。吳宗憲求償200萬並公開道歉，法院最後判館長需賠償80萬確定；至於道歉部分，先前高院判館長需在臉書及YouTube刊登判決要旨，但最高法院又將這部分廢棄發回更審。

吳宗憲2019年間公開評論網紅沒素質之類的話語，引發館長不滿。館長2019年8月7日在自己的直播頻道上，以「比較早出道了不起？自以為是大哥？地下藝人總統？自己都沒倫理了還跟人講倫理」為標題直播，批評吳宗憲「自以為是大哥的人，反正他媽的，今天出來混，反正他媽的出來網路上，出來當一個紅人，他媽的都歸你管就對了阿！我不知道耶，地下藝人總統喔！」「你自己都沒有倫理了，他媽跟人家講倫理。」

第二天館長又以「館長 吳宗憲：網紅文化／演藝界都須養成素養？有網路就能當網紅？拿起機器就要直播？」為標題直播。這次館長評論時不斷出現三字經，還說了「你開一個他媽的直播吃火龍果啊，你吃洨（閩南語，泛指精液）也沒有人要看你知道嗎，你跟人家講前輩。」、「你說我們是個屁，不好意思捏，那你是什麼？你連屁都不如嘛，你什麼洨，我有說錯話嗎？」「我兩分鐘賣掉六千罐蜂蜜啦，那你又是什麼？你不就屁中之屁。」「我學他那種機掰個性，說那種機掰懶叫話（閩南語）。」

吳宗憲提出民刑事訴訟。刑事部分，一審台北地院依「公然侮辱罪」，將館長判處拘役58天，得易科罰金，緩刑2年；判決確定後向公庫支付10萬元。因館長與檢方均未上訴，全案於2020年10月間定讞。另外吳宗憲也提出民事訴訟，求償名譽損失100萬元並要求公開道歉，之後又追加求償到200萬元。

一二審法院均判決館長敗訴，須賠償80萬元並在YouTube「館長成吉思汗」頻道及臉書「飆捍」粉絲專頁上，連續三日刊登置頂社群貼文道歉聲明。案件再上訴，最高法院審理後，將賠償80萬元部分確定，至於道歉部分則依照憲法法庭111年憲判字第2號判決意旨，廢棄發回台灣高等法院審理。高院更一審審理後，判決館長需在臉書及YouTube刊登判決要旨，案件再上訴，但最高法院審理後，又將這部分廢棄，發回高等法院更審。

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