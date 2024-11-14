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分手翻臉！桃園男告前女友侵占BMW+帳戶存款　吃上誣告罪

▲桃園市彭姓男子不滿交往2年女友要求分手，竟怒告前女友涉嫌侵占贈送BMW轎車與帳戶存款。（圖／記者沈繼昌攝）

▲彭姓男子不滿交往2年女友要求分手，竟怒告前女友涉嫌侵占贈送BMW轎車與帳戶存款。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市彭姓男子不滿與交往2年陳姓女子分手心有不甘，竟具狀對陳女與其姊提告侵占BMW轎車與帳戶存款，桃檢調查發現，彭男帳戶內存款係用於清償房屋貸款、股票投資等費用，另BMW轎車則是彭男送給陳女的，依誣告罪嫌將彭男起訴。

檢警調查，51歲的彭姓男子於2020年間與陳姓女子交往，雙方為男女朋友關係並已論及婚嫁關係，交往期間，彭男曾購買一輛BMW轎車贈與陳女，陳女則因個人信用不佳，將車登記在其姊姊名下，彭男也知情未干涉；未料，2人於2022年4月間因故分手。

彭男與陳女分手後心有不甘，竟於2022年5月間具狀向桃檢提出告訴，指稱陳女未經其同意或授權，擅自於2021年至2022年間動用其名下帳戶內存款私用，陳女與其姊則擅自將其BMW轎車佔為己用，分別涉有詐欺取財與侵占罪嫌；檢方受理後以偵字案調查，查出彭男帳戶內若干交易係用於清償房屋貸款、投資股票之投資款等費用，另查，BMW轎車則是自彭男贈與等事實。

檢方偵訊時，彭男坦承誣告之事實，陳女與其姊姊也指證歷歷，檢方依誣告罪嫌將彭男提起公訴。

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