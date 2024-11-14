狂賀中華隊贏南韓！BHC炸雞「買1送1」限時3天搶　口味任選

▲慶中華隊奪勝，BHC炸雞祭出限時3天炸雞買1送1優惠 。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

2024年世界棒球12強賽強勢開打，中華隊首戰以6比3擊敗韓國，讓全台球迷嗨翻！為歡慶勝利到手，韓國人氣炸雞品牌「BHC炸雞」特意祭出限時3天「炸雞買1送1」同慶優惠，每日限量50組。

歡慶中華隊首戰告捷，BHC炸雞將於11月15日起至11月17日祭出限時3天「外帶翅腿組合M份量炸雞買1送1」，限當日有販售之口味任選，贈送品項須同口味同部位，每日限量50組。

▲「BHC炸雞」因曾在韓劇《來自星星的你》亮相掀起話題。（圖／記者蕭筠攝）

「BHC炸雞」因曾在韓劇《來自星星的你》亮相，掀起炸雞配啤酒的經典「雞啤文化」，目前在韓國有2300多家門市，為當地前3大炸雞品牌。台灣為BHC炸雞海外的第7個據點，選在「大巨蛋」落腳，希望讓消費者免出國就能吃到正宗韓式風味。

「BHC炸雞大巨蛋店」首波網羅6款炸雞口味，皆是使用大成新鮮冷藏雞肉製成，且為滿足台灣人喜好，特意選用大棒腿、小棒腿、二節翅及去骨腿塊共4部位，並以韓國原裝進口葵花籽油現點現炸，搭配2段式油炸工序，提升風味及脆度。

▲「金王炸雞」把金黃炸雞刷上蜂蜜及特製大蒜醬，香氣十足。

炸雞口味TOP3首推「星星炸雞」，雞肉外層包裹著酥脆麵衣，結合濃郁起司、香甜大蒜及洋蔥巴西里調製成的星星粉，鹹香滋味超級涮嘴，還能搭配起司優格醬沾著吃；「金王炸雞」則是把金黃炸雞刷上蜂蜜及特製大蒜醬；「醬王炸雞」的炸雞裹上以醬油為基底製成的秘製醬汁，搭配些許辣椒、芝麻點綴，香氣十足。除外還有「原味復古炸雞」、「火辣復古炸雞」及經典「洋釀炸雞」選擇。

▲▼肯德基應援優惠一次看。

另，看球賽就是要配炸物，肯德基即日起也推出超氣派應援神器「派對歡聚盒」，內含咔拉脆雞x4+上校雞塊x4+香酥脆薯中份x1+原味蛋撻x2+隨機沾醬x3，其中，沾醬口味有薄荷巧克力醬、芥末醬、黑糖醋醬、綠女神醬及番茄咖哩醬，5種醬隨機贈送，送完改送QQ球，並以限定加油長盒盛裝，輕鬆就能帶著走，原價499元，特價359元。

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