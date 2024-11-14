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查扣木可公關3883萬　北檢證實「柯文哲涉不法侵佔款」

▲▼柯文哲剃平頭出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢查扣柯文哲涉嫌侵占的3883萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉貪案件，懷疑柯文哲與競選總統時的大帳戶李文宗，涉嫌侵占民眾捐贈的政治獻金，以不實名目挪入木可公關公司，北檢證實，已聲請法院裁定核准扣押木可公司相關銀行帳戶內3883萬7712元，以確保將來法院諭知沒收犯罪所得後之追徵。

木可公關行銷有限公司成立於2022年10月14日，登記負責人李文娟是柯文哲高中同學、前台北捷運董事長李文宗的胞妹，李文宗同時負責柯文哲競選總統的財務工作，是木可公關的唯一客戶對口，木可公關藉由肖像授權、委託作業管理2份合約，專門販售KP聯名商品。

柯文哲參選總統政治獻金專戶在2023年5月23日開通後，先是接受民眾捐款累積「P幣」換競選小物，9月改以競標等方式直接販賣商品，直到2024年5月間，監察院公告的政治獻金申報資料被發現遭灌水虛報後，民眾黨自行統計，競選期間「抖內換小物」募得的總金額達1.5億元。

據了解，柯文哲競選販售小物，目的應是籌款，競總授權木可販賣沒有進帳，反而是其他民眾捐款流向私人公司，其中疑有假藉名目，虛報挪用政治獻金等弊端，涉及背信、偽造文書、侵占等罪嫌，專案小組仍持續比對相關帳冊比對金流。

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