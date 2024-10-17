全紅嬋假期後臉變「圓潤」了！她笑：知道回來要減重，所以吃很多

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水小將全紅嬋結束十一長假後，現已歸隊訓練。《央視新聞》近日公開中國隊的集訓畫面，全紅嬋在採訪中，整個人相較長假前，明顯圓潤不少。全紅嬋笑著透露自己的「發福計畫」，「因為我覺得回來一定要減重，所以我回來集訓前，吃了很多東西。」

▲▼全紅嬋集訓畫面。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

據《央視新聞》報導，中國新一屆的跳水隊「夢之隊」在14日開始集訓，訓練團隊現已展開備戰2028奧運的初步計畫。畫面中，各個運動員配合教練的指示，認真訓練中，其中也包含了，中國跳水「雙子星」全紅嬋及陳芋汐。

全紅嬋被記者注意到，身形相較先前圓潤，她笑著回答，「畢竟今天才開始第一天訓練吧，我覺得後面那幾天肯定是很苦的，我覺得我已經做好減重的準備了。」

▲ 全紅嬋回應變胖。（圖／翻攝自微博／央視新聞，上同）

全紅嬋被問到，如何看待備戰2028奧運，她表示，「我覺得4年時間肯定很長，但是到真正準備的時候就覺得很快了，一眨眼就過了。」

她的好搭檔陳芋汐則表示，「還是對奧運有目標嘛，然後確實需要把心收回來了，然後也在努力，一步一步朝著自己後面的目標往前走吧。」

▲對比長假前接受採訪的全紅嬋。（圖／翻攝自微博）

相關影片引起網友熱議，「這算是家裡給的幸福肥吧，哈哈哈哈哈」、「就胖了一丟丟，嬋寶還是很可愛的」、「是胖了不少，但孩子還在長嘛」、「全妹健健康康就好」。