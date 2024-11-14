川普任命盧比歐為國務卿　賴清德4年前出訪華府兩人就曾會晤

▲川普任命盧比歐為國務卿，賴清德4年前訪問華府時，就曾造訪盧比歐，兩人在其辦公室會晤。（圖／盧比歐社群媒體）



記者陶本和／台北報導

美國總統當選人川普14日透過聲明任命佛羅里達州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿。盧比歐是美國參議院頭號對中鷹派人物，友台立場鮮明，在2020年時任副總統當選人賴清德，與當時還是立委的蕭美琴，以「民間人士」身份訪問華府時，就特別跟盧比歐會面，而盧比歐也把會面的畫面放在個人的社群網站上。

回顧2020年，時任總統蔡英文搭配賴清德，成功爭取連任，而賴清德為候任副總統，第一個涉外行程，就是在同年2月出訪美國，而陪同他的正是後來成為駐美代表的蕭美琴，他們是以「民間人士」身份，受邀參加「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast）。

值得注意的是，賴清德當時的出訪，是首次副總統級別的人物進到華府，也是台美斷交40年後，層級最高的台灣官員訪問華府，這被認為是台美關係的重大突破；不過，賴清德當時的行程安排，雖然走訪國際事務智庫、僑界等拜會，但整體還是維持一慣「低調」、「謹慎」，維持與過去台美官員交流的模式。

賴清德也在訪問過程中，與當時就被視為台灣長期友人的共和黨籍參議員盧比歐見面，盧比歐辦公室事後通過社交媒體推特（Twitter）發表兩人握手及會談的照片，並表示在會議中談及增強台美關係及台灣參與世界組織的議題。

時隔4年多，賴清德、蕭美琴已成為總統、副總統，而盧比歐也在川普重返白宮後，被任命為國務卿。

▼川普任命盧比歐為國務卿，賴清德4年前訪問華府時，就曾造訪盧比歐，兩人在其辦公室會晤。（圖／盧比歐社群媒體）

