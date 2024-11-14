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台灣小心了！　多名美軍高層憂川普新內閣：該死的惡夢

▲美國總統當選人川普。（圖／路透）

▲美國軍方憂心川普影響美國對全球關係。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統當選人川普近日宣布選擇福斯新聞主持人及陸軍退役老兵赫格塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長後，現任和前任的軍事高層指揮官都對此人事決定表達擔憂。其中一人就表示「荒謬」，另一人更直呼「該死的惡夢」。多名川普前幕僚也說，台灣應該小心。

一名退役四星上將告訴CNN，川普的人選對管理五角大廈與國安人員控管的流程毫無經驗，但他也只能試著保持開放心態看待，希望可以帶來新的觀點，改善陳舊的事物。他說從川普的人事任命可以看出，新總統以「忠誠」為第一優先，忠誠固然重要，但「盲目忠誠」卻是極度危險的。

川普不斷強調並且確實準備再推行「美國優先」政策，重新定義美國與盟國和對手的外交方針。他一再表示將減少美國的國際牽扯，包括對北約的承諾、對烏克蘭的軍事援助，甚至可能退出北約或削弱其對集體防禦的承諾。川普甚至曾公開質疑，美國的盟友是否真比「敵人」更值得信賴，並表達希望和包括俄羅斯及中國在內的對手國達成「互惠協議」，儘管中俄的所做所為顯然都是為了削弱美國在全球的影響力。

▲《福斯新聞》主持人彼得海格塞斯獲川普宣布出任國防部長。（圖／達志影像／美聯社）

▲《福斯新聞》主持人彼得海格塞斯獲川普宣布出任國防部長。（圖／達志影像／美聯社）

「如果我是烏克蘭，我會非常憂慮」，川普前高級顧問波頓（John Bolton）表示，「因為如果任何事都可以拿來交易的話，那像以烏克蘭額外10％的領土換取和平呢？」

此外，台灣也應該提高警惕，因為多位川普的前幕僚表示，他未必會像現任總統拜登那樣承諾對台防禦。拜登甚至多次挑明，「若中國入侵，美國將出兵護台」，而曾與川普共事過的多名高級顧問都不認為川普會做出一樣的承諾。

若美國退出其安全承諾，尤其在亞洲和歐洲，可能促使盟國考慮發展自己的核武，以確保安全保障。此舉可能加劇核擴散，使中國、俄羅斯等對手國進一步擴充軍備，甚至可能引發新一輪核軍備競賽，從而給全球安全帶來重大隱患。

川普的外交政策反映出一種不同於傳統的美國立場，可能在美國國內引發分歧。隨著美國長期的海外軍事行動引發民間對干預政策的質疑，削減對外軍援的呼聲也在上升，尤其在美國國內面臨經濟壓力的情況下。川普的政策取向將不僅改變美國在世界的角色，還可能改寫全球安全的格局。

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