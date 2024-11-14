　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／台美直通管道每週開會　要買武器也聚焦通訊衛星、C2能力

▲▼針對一年期義務役入伍訓練成果，陸軍20日實施「入伍訓練期末鑑測」。（圖／軍聞社）

▲台灣近年積極強化國軍戰力。（資料照／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

美國總統大選落幕後，因當選人川普（Donald Trump）曾提及要台灣支付保護費，建議台灣軍費應佔GDP的10％。不過，我國安高層官員表示，GDP的趴數沒有人說得準，但在強化自我防衛能力上，台美的安全單位是有「直接管道」的，不定期甚至隨時可以討論，目前雖然沒有所謂對美軍購的清單，但除了大型載台的籌獲，當前著重在「軟體強化」，包括通信、衛星，以及去中心化C2能力。

英國金融時報日前報導指出，台灣有意提出逾150億美元（約新台幣4828億元）的軍購，且清單包括60架F-35戰鬥機、4架E-2D先進鷹眼預警機（Advanced Hawkeye）等大型載台；此外，川普先前也曾提及，台灣應該支付「保護費」，且建議台灣軍費應該佔GDP的10％。

對此，一位台灣的國安官員受訪時表示，GDP的趴數其實沒有人說得準，過去這幾年來，台灣的GDP是翻倍成長，這是過去很難想像到的，不是說因為民進黨政府，而是之前的政權都沒有做到這一塊，整體規模是擴張的，因此沒有人可以掐出一個比例。

▼台美安全單位有直通管道，隨時可討論；而目前除了對美軍購，也著重在通訊、衛星，以及去中心化C2能力的強化。（圖／記者陶本和製表）

▲▼台美安全單位有直通管道，隨時可討論；而目前除了對美軍購，也著重在通訊、衛星，以及去中心化C2能力的強化。（圖／記者陶本和製表）

國安官員說，台灣面臨常態性的灰色地帶侵擾，發展不對稱作戰，但是到底怎樣是最適宜的，或是最好的方式，其實也還沒有一個準，重點是，很多事沒有辦法表現在GDP上的。他舉例，簡單來說，單兵的戰場存活力要提升，單兵的裝備要強化，遇到槍傷要減少致命，但是個人單兵裝備都換好，GDP的表現可能只有一小部分；另外，在不對稱作戰的提升上，除了硬體，也有系統整合的改革，軟體的更新與調整，這也是為什麼智庫跟專家，都說不準GDP的關係。

另一位國安官員指出，在台美的安全溝通上，台灣強化自我防衛能力的決心，只會更高不會更低。而且他也透露，台美在安全溝通上是有「直接管道」的，不定期會做討論，頻率上可能是「每週」，甚至「隨時」都可以進行。

至於所謂台灣提出近5000億元的軍購清單一事，國安高層官員表示，目前尚未有這樣的清單，但其實除了所謂大型的載台的建置之外，當前其實聚焦在「軟體強化」，很多部分是整體通訊跟韌性要加強，還有衛星的感知能力，還有戰場上去中心化的C2能力（管制指揮，Command and control），這部分很多國家其實也都有在進行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／遭判刑11月　朱學恒回應了
奪命現場曝！阿里山木棧道斷裂　女遊客身亡
恐怖瞬間曝！士官剛走出營區　斑馬線上遭撞死
台中富二代開賭場還供毒品！豪宅外停滿名車　每月金流1300萬
花蓮規模5.4地震「屬0403餘震」　氣象署：不定時有規模5
天兔颱風進逼　「全台風雨時程」曝　
台韓大戰！捕捉伍佰、愛妻大跳波浪舞　球迷嗨翻：真難得
快訊／國道天降輪胎！　駕駛慘被砸死
快訊／10:38規模5.4地震　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

提離島建設修法遭酸「陳三桂」　陳玉珍火爆舌戰3綠委：別落跑！

柯文哲涉侵佔政治獻金　民眾黨抗議北檢誤導視聽：別濫用司法凌遲

喊話陳啓昱速出面　李彥秀：賴清德恐針對背後影武者

呼應柯文哲？　陳佩琪也剪頭髮了！前後對比照曝光

快訊／朱學恒「強吻案」二審改判11個月　鍾沛君：審判過程屢屢吃驚

幕後／台積電晶片流華為？　國安官員曝抓破百家人頭：起訴近50件

韓粉暴動！立院紀念酒量產推出　印韓國瑜詩作：舉一杯國泰民安

王鴻薇烏龍爆料扯「馬朝官員」　陳瑩：有膽不要用問號我一定告

幕後／中共如何在台灣操作美國選舉、洗訊息　3張圖一次解析

「台韓大戰」3.4萬人擠爆大巨蛋　議員驚見斑駁生鏽「違規滅火器」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

柯文哲主動要求剃頭！室友幫理光頭　今提訊新造型現身

騎士沒待轉被攔喊切不出去　PO網諷警「業績戰士」掀議論

提離島建設修法遭酸「陳三桂」　陳玉珍火爆舌戰3綠委：別落跑！

柯文哲涉侵佔政治獻金　民眾黨抗議北檢誤導視聽：別濫用司法凌遲

喊話陳啓昱速出面　李彥秀：賴清德恐針對背後影武者

呼應柯文哲？　陳佩琪也剪頭髮了！前後對比照曝光

快訊／朱學恒「強吻案」二審改判11個月　鍾沛君：審判過程屢屢吃驚

幕後／台積電晶片流華為？　國安官員曝抓破百家人頭：起訴近50件

韓粉暴動！立院紀念酒量產推出　印韓國瑜詩作：舉一杯國泰民安

王鴻薇烏龍爆料扯「馬朝官員」　陳瑩：有膽不要用問號我一定告

幕後／中共如何在台灣操作美國選舉、洗訊息　3張圖一次解析

「台韓大戰」3.4萬人擠爆大巨蛋　議員驚見斑駁生鏽「違規滅火器」

提離島建設修法遭酸「陳三桂」　陳玉珍火爆舌戰3綠委：別落跑！

法國皇家攜手東森寵物推「糧心助浪」　籲守護老病殘貓犬

輕忽台灣的下場？喚起韓國「首賽惡夢」重挫士氣　韓網：回家洗洗睡

男騎士違規左轉一查竟是失蹤人口　暖警溫情勸說重建家庭親情

柯文哲涉侵佔政治獻金　民眾黨抗議北檢誤導視聽：別濫用司法凌遲

證交所經理助廠商得標！密語「地下室」招待喝花酒　還帶小姐出場

消除「隔夜醉」錯誤觀念　東港警強化宣導「酒後代駕」

好友回覆IG限動！她回完訊息「卻錯愕」　一票有感：習慣就好

和平新生天橋存廢激化　里長憶「11年前憾事」推他護橋迄今

東京60年地標變了！　2公里高速公路化身「天空步道」

白鼻心一家五口台大趴趴走！　爸媽帶孩「過馬路」畫面超萌

政治熱門新聞

柯文哲剃光頭　王世堅：表示快駕崩了

前海軍艦長赴珠海航展　哽咽喊「想讓台灣觀眾知道我們中國多強」

記者會開一半就翻車！王鴻薇控綠委老公涉綁標　蘇巧慧三點打臉

分析柯文哲剃光頭意涵　郭正亮曝「柯媽昨天當場哭出來」

數發部「數位賦能計畫」編近3億　黃國昌：網站慘不忍睹點擊僅2位數

羅文嘉：台澎金馬一體，融匯交流新文化

天兔攪局12強賽　蔣：若停班課當日賽事取消

台北城博花近億卻成蚊子展、線上展32萬人只點首頁　監院糾正北市府

川普任命盧比歐為國務卿　賴清德4年前出訪華府兩人就曾會晤

翁曉玲擬刪「吳斯懷條款」惹議　蘇巧慧點出關鍵

原民台標案69萬變上億　蘇巧慧、陳瑩也捲關係鍊

法務部擬修法　「特殊重大暴力犯罪類型不得假釋」

5萬陸客獲簽僅5千入境　陸委會：效期半年

翁曉玲提案刪「吳斯懷條款」嚇壞藍營　同僚走避、藍委急撤簽

更多熱門

相關新聞

挨台灣2轟淪最大戰犯　高永表發文致歉

挨台灣2轟淪最大戰犯　高永表發文致歉

昨日（13日）世界12強棒球賽B組預賽首戰，台灣以6比3擊敗韓國，關鍵一局在2局下，韓國隊先發側投高永表遭到陳晨威、陳傑憲全壘打狙擊，單局掉6分，成韓國吞敗最大戰犯。沉澱一晚後，高永表發文坦誠心境，也對粉絲、隊友致歉，並表示不會忘記今天的比賽。

天兔創紀錄「史上首次11月2個陸警」　粉專：可能登陸屏東

天兔創紀錄「史上首次11月2個陸警」　粉專：可能登陸屏東

台灣完勝南韓！日媒：「初代王者」慘了

台灣完勝南韓！日媒：「初代王者」慘了

韓國傳奇球星狠批韓國誤判台灣實力

韓國傳奇球星狠批韓國誤判台灣實力

韓國對台1勝4敗　韓媒：淪為井底之蛙

韓國對台1勝4敗　韓媒：淪為井底之蛙

關鍵字：

台灣美國大選軍購GDP自我防衛

讀者迴響

熱門新聞

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

韓國爭議改判全壘打　林立第一視角

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

氣象主播：天兔「路徑」可能再變　極渦下衝台北降至15度

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」

台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

快訊／天兔長「針眼」海警　最快下半天陸警

25歲女懷上「9胞胎」！

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma

即／北市錢櫃22歲女員工墜樓亡！疑「關窗戶」喪命

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

駕訓班女教練太正…網挖出大尺度辣照　曾當寫真女郎辛酸真相曝

天兔夜間出現RI現象　3地恐風強雨大

韓媒不平：應援團台灣「封殺」

更多

最夯影音

更多

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面