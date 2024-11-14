幕後／台美直通管道每週開會　要買武器也聚焦通訊衛星、C2能力

▲台灣近年積極強化國軍戰力。（資料照／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

美國總統大選落幕後，因當選人川普（Donald Trump）曾提及要台灣支付保護費，建議台灣軍費應佔GDP的10％。不過，我國安高層官員表示，GDP的趴數沒有人說得準，但在強化自我防衛能力上，台美的安全單位是有「直接管道」的，不定期甚至隨時可以討論，目前雖然沒有所謂對美軍購的清單，但除了大型載台的籌獲，當前著重在「軟體強化」，包括通信、衛星，以及去中心化C2能力。

英國金融時報日前報導指出，台灣有意提出逾150億美元（約新台幣4828億元）的軍購，且清單包括60架F-35戰鬥機、4架E-2D先進鷹眼預警機（Advanced Hawkeye）等大型載台；此外，川普先前也曾提及，台灣應該支付「保護費」，且建議台灣軍費應該佔GDP的10％。

對此，一位台灣的國安官員受訪時表示，GDP的趴數其實沒有人說得準，過去這幾年來，台灣的GDP是翻倍成長，這是過去很難想像到的，不是說因為民進黨政府，而是之前的政權都沒有做到這一塊，整體規模是擴張的，因此沒有人可以掐出一個比例。

▼台美安全單位有直通管道，隨時可討論；而目前除了對美軍購，也著重在通訊、衛星，以及去中心化C2能力的強化。（圖／記者陶本和製表）



國安官員說，台灣面臨常態性的灰色地帶侵擾，發展不對稱作戰，但是到底怎樣是最適宜的，或是最好的方式，其實也還沒有一個準，重點是，很多事沒有辦法表現在GDP上的。他舉例，簡單來說，單兵的戰場存活力要提升，單兵的裝備要強化，遇到槍傷要減少致命，但是個人單兵裝備都換好，GDP的表現可能只有一小部分；另外，在不對稱作戰的提升上，除了硬體，也有系統整合的改革，軟體的更新與調整，這也是為什麼智庫跟專家，都說不準GDP的關係。

另一位國安官員指出，在台美的安全溝通上，台灣強化自我防衛能力的決心，只會更高不會更低。而且他也透露，台美在安全溝通上是有「直接管道」的，不定期會做討論，頻率上可能是「每週」，甚至「隨時」都可以進行。

至於所謂台灣提出近5000億元的軍購清單一事，國安高層官員表示，目前尚未有這樣的清單，但其實除了所謂大型的載台的建置之外，當前其實聚焦在「軟體強化」，很多部分是整體通訊跟韌性要加強，還有衛星的感知能力，還有戰場上去中心化的C2能力（管制指揮，Command and control），這部分很多國家其實也都有在進行。