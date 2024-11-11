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「I罩杯裸身誘惑」男友0反應　親吻硬挺下秒崩潰！網傻：出家了吧

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO誘惑男友都沒用。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「男友沒性慾...」一名妹子難過表示，想與男友有肉體上的連結，甚至直接裸身誘惑，男友居然沒半點反應，還以為原PO太累才沒穿衣服，後來好不容易進展到親吻有反應，殊不知男友很快就軟掉，讓原PO崩潰不已。不僅如此，原PO還透露，男友一年DIY不到5次，性慾真的非常低。

一名女網友在Dcard表示，交往已有一段時間，她坦承性慾比較大一些，因此期盼與男友有肉體上的連結，豈料原PO只穿內衣褲、甚至直接沒穿，男友居然沒有任何反應，還以為原PO只是太累了，才會穿得比較少。

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原PO也自曝身材，擁有I罩杯也肉肉的，「本身也不醜，中上吧，看起來算是慾姐風。」而男友部分，原PO苦惱表示，對方幾乎處於聖人模式，「平時是幾乎不DIY的人，一年可能不超過五次，性慾很低。」

對此，原PO認真求助，親吻的時候，感受到男友有硬挺的狀況，但很快又消下去了， 根本沒辦法等到放進去，「這是我的問題嗎？還是男友需要去看醫生？」

底下網友也看傻回應，「一年打手槍不超過五次？這太扯了啦，乾脆不要打好了」、「可以去看醫生，但他是不是太緊張？」「感覺是真的性慾低欸，我也遇過性慾很低的男生（不是男友），而包括現任也偏低，但他說就算緊張碰到我還是會很硬，只是會射不出來」、「每個男生有性致的點不同，可能可以了解他喜歡什麼類型？我男友就對奶完全沒興趣，他在意的是其他部分」、「建議分手，性事很重要但絕對勉強不來」、「男友打算要出家了吧」。

也有苦主分享類似狀況，「嗯...我前男友也是，我163/50有E罩杯，怎麼勾引他都沒用，他自己一年的自慰次數也是一隻手數得完，跟他聊過要不要看個醫生，他覺得沒做又不會怎麼樣，到後來我真的不行，直接分了」。

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