高雄男請辣妹載他去「討面子」　球棒被搶換西瓜刀...見警落跑

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市25歲盧男與28歲胡男12日清晨在新興區酒吧飲酒後發生口角，後來胡男持球棒、西瓜刀，請辣妹友人載他到三民區找盧男理論，雙方爆發肢體衝突，過程中盧男奪下胡男的球棒，胡男馬上返回車上取西瓜刀，雙方在馬路上劍拔弩張，三民一分局哈爾濱所巡邏警網剛好經過，胡男見狀立刻丟了西瓜刀和辣妹友人落跑，盧男則拿著球棒向警方報案，警方除了將胡男依傷害、恐嚇罪移送外，警方還依社維法將兩人一併送辦。

▲胡姓男子（中）帶著辣妹女友、球棒、西瓜刀找友人理論。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲胡姓男子（白衣者）被警方帶回。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，盧男和胡男是認識的朋友，12日凌晨和其他友人到酒吧飲酒聚會，胡男覺得盧男「嘴巴很秋」，雙方當場起了口角，後來在友人的勸阻下各自離開，到了上午胡男愈想愈氣，請辣妹友人開車載他帶著「傢伙」去找盧男「理論」。

▲盧姓男子（中）向員警說明案發情形。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

雙方約在哈爾濱街的公園旁「聊聊」，一見面一言不合就拳腳相向，後來胡男到車上拿了球棒，沒想到被盧男一把奪下，胡男轉身又去車上拿了西瓜刀，在公園旁的馬路上對峙。

雙方正準備上演街頭全武行時，剛好哈爾濱派出所的巡邏警車經過，胡男也不顧辣妹友人還在車上，丟了西瓜刀就落跑，盧男則拿著先前奪下的球棒，向警方報案，盧男右膝在衝突中輕微擦傷，警方也隨即將胡男緝捕到案，初步調查，雙方因酒後衝突引發糾紛，持續延燒至白天。

警方在訊後，依據《刑法》恐嚇、傷害等罪嫌，將胡男移送高雄地檢署偵辦，盧男也對胡男提出傷害及恐嚇告訴。此外，雙方均違反社會秩序維護法第87條的聚眾鬥毆或互毆，將另案移送裁處。