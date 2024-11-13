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機車廢氣噴臉爆衝突！三重翁拿鐵鎚找鄰居理論　2兒加入大亂鬥　

記者戴上容／新北報導　

新北市三重區碧華街12日驚傳鄰里濺血糾紛！起因其中1人被對方騎車的廢氣噴到，沒想到演變成近身肉搏戰，鐵鎚飛舞、拳腳相向，雙方4人全都掛彩，警車、救護車齊聚巷弄，雙方互提傷害罪告訴，警方後續依法將4人函送法辦，並依「社會秩序維護法」87條規定，對4人進行裁罰。

▲▼ 三重一名男子因為機車廢氣噴臉，沒想到因此鄰居引發鬥毆。（圖／記者戴上容翻攝）

▲三重一名男子因為被鄰居的機車廢氣噴臉上前理論，沒想到因此引發鬥毆。（圖／記者戴上容翻攝）

昨日下午3時許，45歲柯姓男子騎著機車返家，未料排氣管突然噴出一股濃煙，恰巧朝隔壁鄰居、73歲羅姓老翁的臉上噴去，廢氣熏得羅翁氣得直跳腳，兩人一言不合展開激烈口角，羅翁的兩個兒子聽到吵鬧聲響，立馬出門「助陣」，場面瞬間從一場口角升級為三對一的場面。

羅翁氣得回家拿出鐵鎚，怒氣沖沖地衝出門外企圖「理論」，未料鐵鎚竟被柯男搶走，雙方失控激烈廝打，4人糾纏不休，在巷弄內展開肉搏戰，雙方你拳我腳、怒火交纏，都因此負傷。其中45歲柯男手部擦傷、羅翁手部擦傷，羅翁47歲大兒子頭部撞傷，44歲小兒子手部擦傷。

警方接獲報案迅速趕到現場將4人分開，隨即協助送醫包紮。經過初步調查後，雙方互提傷害罪告訴，警方依法將4人函送法辦，並依《社會秩序維護法》87條規定，對4人進行裁罰。

▲▼ 三重一名男子因為機車廢氣噴臉，沒想到因此鄰居引發鬥毆。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 三重一名男子因為機車廢氣噴臉，沒想到因此鄰居引發鬥毆。（圖／記者戴上容翻攝）

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街頭濺血碧華街三重區肉搏戰街頭口角

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