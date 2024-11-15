4縣市注意了！天兔「還是有較強的雨帶」　網驚：放假機率高嗎

▲天兔預計深夜登陸。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

輕颱天兔來襲，天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》預測，它將在明（16日）下午到傍晚於「屏東至恆春半島間」登陸，提醒4縣市要注意風雨，「天兔環流雖然散散的，但還是有較強的雨帶發展，高雄、屏東、台東、花蓮，還是要做好準備！」

《台灣颱風論壇｜天氣特急》在臉書指出，天兔暴風圈已經進入南部近海，稍晚就會碰到恆春及南屏東，今天深夜高雄及屏東也會陸續涵蓋，天兔邊走邊減弱，「目前仍然預估明天下午至傍晚間，於屏東至恆春半島間登陸。」

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粉專強調，它的風雨仍不容小覷，提醒南部民眾做好颱風準備，「天兔環流雖然散散的，但還是有較強的雨帶發展，高雄、屏東、台東、花蓮，還是要做好準備！」

底下網友熱議，「台南開始在飄雨了」、「這樣放假機率高嗎」、「山陀兒2.0」、「感覺台北的空氣悶熱」、「禮拜一去台東...」「天兔可能像弱化版的山陀兒」。

根據最新資料顯示，第25號颱風過去3小時強度略為減弱，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向東北轉東北東移動，其暴風圈已進入台灣南方近海，對高雄、屏東、台東及恆春半島將構成威脅，預計此颱風有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。陸警範圍依舊為高雄、屏東、台東、恆春半島。

氣象署簡任技正伍婉華表示，天兔中心強度減弱，暴風半徑維持120公里，將朝台灣西南方近海移動，持續接近台灣，外圍環流則已經開始影響花蓮以南和台南以南地區。

伍婉華表示，天兔颱風未來將往北北西朝東北移動，預估轉往東北移動過程中，速度不會太慢，會加快一些，今天深夜暴風圈將開始影響台灣，颱風中心將在明天中午前後在南端陸地登陸，強度越來越弱，登陸後可能在陸地上減弱為熱帶低壓。