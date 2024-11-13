卡多里女屍死因心肺衰竭　獨待「猛鬼樂園」寂黑中離世

▲卡多里樂園11日傳出女子陳屍案，檢警相驗結果顯示林女為心肺衰竭死亡。（圖／記者陳筱惠攝）



記者許權毅／台中報導

台中市知名廢棄樂園「卡多里樂園」11日驚傳內部被人發現一具女屍，發現者為4名夜遊探險大學生。經檢警追查，確定死者為42歲林女，疑似10月底就跟家人爭吵離家，檢方相驗後，研判林女是心肺衰竭死亡，也就是說，林女獨自待在卡多里樂園內，在一片寂黑的空間中「無加工」孤獨離世，被4名學生發現後，才得以入土為安。

據了解，4名大學生當晚闖入卡多里樂園，看見有一棟疑似舊有員工宿舍，在內部發現一具腐爛屍體，嚇得衝出報警。該具女屍據描述，頭部腐爛嚴重，甚至疑似有遭到野狗、動物啃食過的痕跡，導致部分頭骨露出，研判死亡時間可能達到2周左右，正好與林女失聯2周左右可吻合。

檢警會同法醫進行相驗，發現林女疑似是心肺衰竭死亡，並非林女使用其他激烈手段在此離世。而據了解，林女家就住在卡多里樂園附近僅10多分鐘車程處。對於當地民眾而言，卡多里的代名詞，不只是現在遭傳的「猛鬼樂園」，還保有些許幼時情懷、童年回憶，至於林女為何選擇闖入卡多里，且在裡頭待上暗無天日的日子，恐怕已經無解。

▲卡多里樂園是當年台中人熱門出遊地點，1994年無預警倒閉 。（圖／記者陳筱惠攝）



卡多里是台中著名樂園之一，位在大坑山區，1983年開園因設施新穎成為台中熱門樂園，1994年無預警倒閉，陸續傳出多起鬼故事、靈異事件，再度成為網路熱門話題，曾有謠言稱，卡多里內部的斷軌雲霄飛車發生60多人死亡，但該設施僅能乘坐30多人，謠言不攻自破。

但卡多里樂園故事在網路瘋傳，充滿靈異色彩，甚至被網路論壇評為「十大廢棄樂園之一」，吸引許多探險客進入尋找刺激。先前曾也傳出有民眾闖入偷取鐵件等物品，地主將設施等物品拆除，並且封鎖大門，但仍不時遭闖入。