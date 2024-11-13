想逃離川普？美郵輪公司推「4年環遊世界」航程　雙人價格破千萬

▲美國遊輪公司Villa Vie Residences推出長達4年的環球航程。（圖／翻攝自Facebook／Villa Vie Residences ）



記者張方瑀／綜合報導

美國遊輪公司Villa Vie Residences近日推出了一項名為「快轉方案」（Skip Forward）的全新服務，替希望「暫時」遠離政治壓力的旅客提供長達4年的環球旅行，雙人房的費用超過台幣1000萬。

根據美國《商業內幕》報導，這項計劃於本月7日宣布，旅客將搭乘Villa Vie Odyssey住宅遊輪，展開橫跨七大洲、拜訪140個國家的旅程。這艘遊輪的單人房全包票價，包括食宿、娛樂等設施為25萬5999美元（約台幣830萬元），而雙人房則為31萬9998美元（約台幣1038萬元）。

該計劃最特別之處在於，它還提供「期中選擇」（Midterm Selection）方案，允許旅客在2026年時提前下船並回到美國，為期2年的行程費用為單人15萬399美元（約台幣488萬元），雙人18萬7998美元（約台幣618萬元）。此外，遊輪還提供1年及3年航程的選項，以滿足不同需求的旅客。

《商業內幕》指出，2024年美國選舉期間，曾有數百萬美國人表示，若前總統川普再次當選，他們會考慮搬離美國，快轉方案因此提供了這些人一個「短期搬家」的選項。

雖然此航程無法讓旅客取得其他國家的公民身分，但公司發言人表示，這趟長達4年的旅程能讓人擺脫交通擁擠、政治動盪，以及都市生活的單調，享受一段完全不同的生活方式。