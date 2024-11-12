颱風夾擊台灣「共伴紫爆豪雨」！　天兔最新路徑西修恐發陸警

▲天兔颱風所處環境有利發展 。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

有史以來首次罕見出現「11月4颱共舞」，中央氣象署預報，受桔梗颱風外圍雲系影響加上東北季風，今、明（13日）北東地區有明顯雨勢，持續發布「豪雨特報」，宜蘭甚至出現多處積淹水成災，預計到14日（周四）轉吹東風、水氣較少，各地天氣轉晴。前氣象局長鄭明典也分析衛星雲圖指出，「現在雲型符合共伴效應特徵」，讓網友紛紛大喊「宜蘭淹水了」。

氣象署表示，今至明晨東北季風加上桔梗颱風外圍雲系影響，台灣附近水氣偏多，桃園以北、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢較為明顯、降雨範圍較廣，有局部豪大雨發生機率，花蓮山區也可能出現局部大雨。鄭明典也分析衛星雲圖，「看大陸冷高壓和桔梗颱風位置的配置，現在的雲型符合東北季風共伴效應的特徵！」

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▼颱風和大陸冷高壓夾擊，雲型符合東北季風共伴效應特徵。（圖／中央氣象署）



▼紫爆豪雨猛灌，宜蘭多處積淹水。



預估白天起東北季風減弱，降雨趨緩，北台灣氣溫回升，桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，西半部山區零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署稍早預報，第25號輕度颱風「天兔」（Usagi）已於今天凌晨在菲律賓東方海域形成，距離台灣尚有超過1600公里遠，但因環境有利發展，未來有持續增強、擴大趨勢，依據今晚8時最新路徑潛勢圖，颱風有西修更靠近台灣的趨勢，將於今、明兩天朝呂宋島接近，14日逐漸進入巴士海峽，15日至17日（周五至下周一）轉向北北東至東北，通過台灣南方海面後進入東南方海面機率較高。

氣象署進一步指出，系集模式路徑預測圖則顯示，天兔14日之後，部分模式顯示路徑將進入巴士海峽後朝西進入南海，可能走向範圍涵蓋琉球海面至巴士海峽、南海一帶，預報不確定性大。

依最新資料評估，天兔15日至17日清晨最接近台灣，17日上半天起逐漸遠離，近台期間強度以輕度颱風或較弱之中度颱風為主。依目前資料預估，氣象署署不排除在14日上半天發布海上颱風警報，後續並有發布陸上警報之機率。

▼天兔最新路徑有稍微西修趨勢，氣象署不排除有發布陸警可能。

