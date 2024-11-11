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打造高齡長者圓夢舞台　三芝「健康活力SHOW」展風情

▲三芝「健康活力SHOW」展風情。（圖／記者戴上容翻攝）

▲三芝「健康活力SHOW」展風情。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

面臨高齡化社會，新北市三芝區公所原預計在10月初與馬偕紀念醫院舉辦的健康活力SHOW，因受山陀兒颱風影響延至本月11日於公所5樓舉行。今年活動主題為「樂活舞動，樂齡活力」，各報名參賽隊伍無不卯足全力製作表演道具及練習，誓言將當天最高榮譽帶回據點。

淡水馬偕紀念醫院副主任李美玉進一步說明，每年「健康活力SHOW」各關懷據點無不熱情又充滿活力爭取晉級的機會，在一番激烈的活力SHOW切磋後，來自北海岸10組據點隊伍將角逐「人氣獎」、「活力獎」、「創意獎」等3項最高榮譽，今年更開放當天入場觀眾現場投票，除了比創意及活力，更是要比所有觀眾的人氣才能獲獎。

▲三芝「健康活力SHOW」展風情。（圖／記者戴上容翻攝）

三芝區公所區長賴小萍表示，活力SHOW的比賽是關懷據點長輩心中的大事，每年就像嘉年華會一樣熱鬧，現場充滿笑容與活力，有的據點道具製作需要花上阿公阿嬤半年以上時間，認真程度完全不輸給年輕人，常常當年賽事結束，就急著問明年何時辦理，每年都抓緊時間來練習，認真做準備，可見長者非常重視這個專屬他們的舞台，創造活躍老化的樂齡生活價值與生命韌性展現，相信今年活動激烈的情況勢必再次席捲北海岸。

三芝區公所考量超高齡社會提前到來，長者「在地老化」、「健康老化」與「活躍老化」缺一不可，故舉辦的年度盛事「健康活力SHOW」於去年在後疫情復辦第一年即吸引7個據點報名參加，今年參賽隊伍更爆增至10隊，公所也將持續打造一個專屬長者的舞台，展現健康活力與生命價值，同時給予長者圓夢的機會，實踐高齡社會的核心價值。

▲三芝「健康活力SHOW」展風情。（圖／記者戴上容翻攝）

▲三芝「健康活力SHOW」展風情。（圖／記者戴上容翻攝）

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