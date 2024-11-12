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台鐵從業人員「月薪加1800~3140元」　年底再招722人

▲台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵新進從業人員調薪1800元到3140元不等，回溯到職日適用。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導　

台鐵新進員工確定要調薪了，行政院核定「台鐵公司從業人員薪給管理要點」，基層從業人員薪資將增加1800元至3140元，最基層第11階3.6萬元起，第8階職等4.3萬元起，回溯至今年到職日起，估790人受惠。台鐵也規劃年底再招考第2批從業人員，預計正取722人。

台鐵今年元旦起公司化，招募員工為不具公務員資格的從業人員，該批今年招募新進員工確定要加薪了，台鐵公司表示，台鐵公司從業人員薪給管理要點及待遇表，參照過往具公務員資格的資位人員固定月薪，並將部分非固定薪額納入從業人員職務薪，其薪資結構區分為「基本薪」及針對職務特性、專業屬性設計之「職務薪」；其中從業人員最基層第11階薪資為36,140元、第10階薪資為38,830元、第9階薪資為41,330元、第8階薪資為43,810元。

台鐵公司表示，現行從業人員依前113年1月23日公告之甄試簡章發給薪資，將依核定待遇表金額，自到職日辦理補發薪資及加班費。如第11階從業人員服務員職稱月薪33,000元，要點核定後月薪為36,140元，將補發3,140元及加班費差額，於113年12月底前完成作業。另台鐵公司將依程序提報核給從業人員危險加給、夜點費及地域加給。

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此外，台鐵今年底也將招募公司化後第二批從業人員，預計今年年底招募正取722人，包含從業人員資格司機100人，備取972人。該批新進人員也將適用調薪後的薪資，最低3.6萬元起。

根據統計，台鐵現有員工有15,799人，其中台鐵局時代留任的轉調人員有15,009人，包括具公務員資格的資位人員12,285人，無資位人員2,724人，從業人員計790人，這波從業人員薪資調整，將有790人受惠。

除新進從業人員外，台鐵局時代的留任員工也可轉為無公務員資格的從業人員，台鐵表示，台鐵公司已訂定轉調人員轉任從業人員相關規定，轉調人員得依原有年資辦理提敘，並依提敘後之薪點敘薪，後續將辦理員工轉任從業人員權益說明會協助同仁轉任。

台鐵表示，現階段將優先確保行車安全，提升服務品質，吸引客群，善用現有資產，增加營業收入創造盈餘，並依公司用人費率結構，按公營事業機構待遇調整相關規定，透過勞資協商、團體協約等方式，研議改善員工薪資待遇，合理反映全體員工辛勤努力之成果。

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