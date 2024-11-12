台鐵推擬真「EMU3000型N規模型」　11／15開賣

▲台鐵推出EMU3000型N規模型。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵攜手日本株式會社関水金屬KATO公司，首次推出以台鐵EMU3000型列車為原型製作的N規精密模型，11月15日上午10時25分正式開賣，EMU3000型N規模型限量100套，售價10800元，首賣優惠9100元，包含首度公開KATO公司特製「台灣限定版」包裝。

台鐵公司首度與國外知名品牌合作，聯手知名模型製造商関水金屬KATO推出EMU3000型N規模型，台鐵公司表示，KATO公司在模型製作上擁有精湛的工藝，推出的EMU3000型 N規精密模型完美還原了EMU3000型列車的車身設計與整體細節，此次開發火車精密模型使用優質材料製作，擬真度超高，再現實車樣貌。台鐵公司希望可以透過這次合作將台鐵「鐵道模型趣味」分享出去。

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首賣的兩款EMU3000型N規模型「紅線款6輛基本組+6輛增節組」及「綠線款6輛基本組+6輛增節組」，每套12輛售價1萬800元，慶祝首賣每套特價9100元，首賣數量限量100套，其中紅線款及綠線款各50套，每人各款限購乙套。

台鐵公司表示，此次特別準備100份贈品，附贈給購買者，包括70組KATO特製精選小物及KATO迷你貨櫃模型乙個；15組車頭款EMU3000型USB隨身碟＋扭蛋1次；15組車身款EMU3000型USB隨身碟＋扭蛋1次，贈品只送不賣。