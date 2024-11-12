　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵推擬真「EMU3000型N規模型」　11／15開賣

▲▼台鐵推出EMU3000型N規模型。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵推出EMU3000型N規模型。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵攜手日本株式會社関水金屬KATO公司，首次推出以台鐵EMU3000型列車為原型製作的N規精密模型，11月15日上午10時25分正式開賣，EMU3000型N規模型限量100套，售價10800元，首賣優惠9100元，包含首度公開KATO公司特製「台灣限定版」包裝。

台鐵公司首度與國外知名品牌合作，聯手知名模型製造商関水金屬KATO推出EMU3000型N規模型，台鐵公司表示，KATO公司在模型製作上擁有精湛的工藝，推出的EMU3000型 N規精密模型完美還原了EMU3000型列車的車身設計與整體細節，此次開發火車精密模型使用優質材料製作，擬真度超高，再現實車樣貌。台鐵公司希望可以透過這次合作將台鐵「鐵道模型趣味」分享出去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首賣的兩款EMU3000型N規模型「紅線款6輛基本組+6輛增節組」及「綠線款6輛基本組+6輛增節組」，每套12輛售價1萬800元，慶祝首賣每套特價9100元，首賣數量限量100套，其中紅線款及綠線款各50套，每人各款限購乙套。

台鐵公司表示，此次特別準備100份贈品，附贈給購買者，包括70組KATO特製精選小物及KATO迷你貨櫃模型乙個；15組車頭款EMU3000型USB隨身碟＋扭蛋1次；15組車身款EMU3000型USB隨身碟＋扭蛋1次，贈品只送不賣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／懷疑前女友劈腿！13人大亂鬥　現任胸中刀慘死
快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　嚴防淹水
璩美鳳對質討公道　柯文哲「耍賴反應」產業大咖看傻
國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿　動手原因曝光
彰化92歲傳奇老中醫過世　「狗屎夜市」因他而來
快訊／4縣市大雨特報　下到入夜
客機降落遭槍擊！機身多處彈孔　多家航空宣布停飛海地
藍正龍暴瘦臉凹　網驚「發生了什麼」近照曝光
快訊／停車場命案　男倒臥地面爆血亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多悄上架「熊抱哥玩偶+毛毯」有草莓味！　會員撲空：全台完售

快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　嚴防淹水

彰化92歲傳奇老中醫張長森過世　「狗屎夜市」怪名因他而來

快訊／4縣市大雨特報　下到入夜

北東今整天有雨　天兔颱風周五逼進「東半部連下3天」

台鐵推擬真「EMU3000型N規模型」　11／15開賣

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

聲音導演曹冀魯現身　讚故友石班瑜配活周星馳「絕了」

Tommy翻車掉粉破萬人　與中國女畫家1原因遭酸「雙標」

天兔「2可能路徑」　關鍵時間曝

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

百萬YTR夫妻婚變爆四角戀！Ryu稱Yuma劈腿要他也玩｜20241111 ET午間新聞

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

北捷2英雄找到了！制伏傷人女子　金融業男＋鐵板燒廚師默默離開

好市多悄上架「熊抱哥玩偶+毛毯」有草莓味！　會員撲空：全台完售

快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　嚴防淹水

彰化92歲傳奇老中醫張長森過世　「狗屎夜市」怪名因他而來

快訊／4縣市大雨特報　下到入夜

北東今整天有雨　天兔颱風周五逼進「東半部連下3天」

台鐵推擬真「EMU3000型N規模型」　11／15開賣

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

聲音導演曹冀魯現身　讚故友石班瑜配活周星馳「絕了」

Tommy翻車掉粉破萬人　與中國女畫家1原因遭酸「雙標」

天兔「2可能路徑」　關鍵時間曝

2024出口音樂節12／7登場！明起開放免費索票　賞耶誕樹、逛市集

蔣萬安今表揚北捷攻擊事件　勇警曝蔣父25年前幫證婚

美國令台積電斷供中國先進晶片　反逼中國晶片指數寫近3年新高

朱育賢轉隊費史上新高！多隊蓄勢待發　桃猿端3年月薪85萬留人

橋頭勇士趕上車？　橋頭區早買1年每坪省6萬

《藍色監獄》靜止畫過多評分降至3.8　超長縮時畫面疑水時間網傻眼

不斷更新／珠海航展開幕　殲-35A、殲-20、蘇-57隱形戰機同場獻技

詐領2450元！涉嫌假簽到拿走出席費　竹縣關西民代羅仕典遭起訴

快訊／懷疑前女友劈腿！醋男撂人談判13人大亂鬥　現任胸中刀慘死

勇警壓制北捷傷人案嫌犯　宣導發生傷人事件「先做這事」勿逃竄

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

生活熱門新聞

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

天兔恐變中颱小鋼炮　「將會非常靠近台灣」

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

原價2千多！百貨潮牌服飾「1件砍到剩98元」

快訊／天兔今晨生成　史上首次「11月4颱共舞」路徑曝

「I罩杯裸身誘惑」男友0反應　親吻硬挺下秒崩潰

越冷運越旺！「4生肖」有望升職又加薪

天兔「2可能路徑」　關鍵時間曝

去膩日本觀光景點！網推「深度旅遊YTR」讚風格舒服

Yuma昔帶Tommy拍片　粉絲回顧傻眼

Ryu、Yuma破裂！YT界模範夫妻「只剩他們了吧」

新北市場「高麗菜1顆10元」瘋搶　農糧署：正值產季價格親民

更多熱門

相關新聞

網路超夯「美食清單」熱量一次看

網路超夯「美食清單」熱量一次看

美食控看過來！營養師高敏敏分享，網路上流傳著一份神祕菜單，比主打餐點更受歡迎的美食一次看，像是台鐵的便當、摩斯的紅茶，讓人超難抗拒，聽聽營養師教你怎麼搭配更健康。

「電車線掉落」砸中太魯閣號車窗破裂　台鐵估下午1時完成搶修

「電車線掉落」砸中太魯閣號車窗破裂　台鐵估下午1時完成搶修

即／台鐵列車遭不明物撞擊！6窗破損急停駛

即／台鐵列車遭不明物撞擊！6窗破損急停駛

台鐵鳳鳴臨時站拚11月底啟用　交通部履勘14缺失待改善　

台鐵鳳鳴臨時站拚11月底啟用　交通部履勘14缺失待改善　

全國語文競賽登場　台鐵11/22、11/24加開新自強號疏運

全國語文競賽登場　台鐵11/22、11/24加開新自強號疏運

關鍵字：

台鐵火車模型KATOEMU3000N規模型

讀者迴響

熱門新聞

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　KID夜探後絕口不提

越野車闖珠海體育中心亂撞　人群傷亡畫面曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

《全明星4》爆隊內戀！

天兔恐變中颱小鋼炮　「將會非常靠近台灣」

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

原價2千多！百貨潮牌服飾「1件砍到剩98元」

資安公司警告：別用Google搜6英文字

快訊／天兔今晨生成　史上首次「11月4颱共舞」路徑曝

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面