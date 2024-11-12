山寨版北京鼎泰豐？經營權糾紛又一波　新董座控韓家宸侵佔資產

▲大成集團副董事長韓家宸被指控北京開「山寨版鼎泰豐」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

北京恒泰豐餐飲有限公司經營權又掀波瀾，母公司北京巨人控股公司今（12）日在台北開記者會，指控股東之一韓家宸在北京做「山寨版鼎泰豐」，侵佔公司資產、涉及背信。《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪發現，原先北京鼎泰豐原店招牌確實改名為「劉家宴」，裝修與之前幾乎一樣，菜品部分也有主打小籠包。由於北京鼎泰豐已經申請強制清算，原店又開新店是否涉及違法？韓家宸團隊稍早發新聞稿指出，山寨鼎泰豐與北京恒泰豐無關，請（台北）鼎泰豐自行處理。

北京鼎泰豐於上個月31日剛劃下句號，結束經營20年老品牌，但是股東經營權糾紛沒完沒了。由於北京鼎泰豐已經進入「強制清算」程序，有待司法調查處理，百分之百持股的母公司北京巨人控股公司今在台北開記者會，指出大股東之一的韓家宸，以及其主導的團隊涉嫌侵佔公司資產與背信。

▲被控「山寨鼎泰豐」的劉家宴承接之前製作小籠包裝修櫥窗。（圖／記者任以芳攝）

新任董事長林禮宏新聞稿內容指出，「大成副董事長韓家宸、前北京恒泰豐總經理楊炳坤、高奇公司大股東利旭恒等三人，公然在大陸大搞山寨版鼎泰豐。

新聞稿也指出，林禮宏本人上週和律師扮演「秘密客」前往實地勘查，「發現所賣菜品將近80%都完全抄襲原址營業的北京鼎泰豐餐飲店，包括裝潢、廚具設備、工作人員外，連員工的制服都沒有變。可以說是一樣不少，全套搬走！」

根據林禮宏提供自己8日拍攝影片，清楚聽見店員與顧客講解，劉家宴是新品牌，並且熱情介紹店內有糖醋小排等菜色。

▲被控「山寨鼎泰豐」的劉家宴外觀與菜單。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者前往北京鼎泰豐結束後的分店，位於北京SKP的店舖招牌已改成「劉家宴」。記者詢問何時開張？員工回答，「本月7日剛開張，主打魯菜。」追問是否跟北京鼎泰豐有關？員工則說不清楚。

劉家宴裝修格局、員工制服和之前北京鼎泰豐雷同，翻閱菜單內容有魯菜，也有杭州風味小籠包系列菜品，店舖外面螢幕廣告主打「蟹粉嫩汁小包」。

搜尋大陸知名美食平台《大眾點評》，截至記者發稿有三條評論，顧客留言，「甜品推薦曾經鼎泰豐我最愛吃的『玉脂冰清』」。依照顧客留言顯示，「玉脂冰清」就是北京鼎泰豐招牌甜點杏仁豆腐冰品。

▲位於北京鼎泰豐位於北京國貿店原址，圍檔印製的是韓家宴。（圖／記者任以芳攝）

前往北京國貿商場，原本北京鼎泰豐的分店正在施工，尚未開業，裝修圍檔上面印製店名是韓家宴，不是劉家宴。根據讀者提供其他照片顯示，北京SKP先前裝修的圍檔外觀則沒有印上新店名，開張後才知道是劉家宴。

▲ 北京SKP鼎泰豐裝修圍檔沒有印製店名，開店後才知道由劉家宴承租店舖經營。（圖／讀者提供）

「劉家宴」被指控「山寨」北京鼎泰豐，究竟背後股東是否與韓家宸有關？根據林禮宏新聞稿指出，今年10月才成立的高奇公司與北京SKP公司簽約，於今年11月7日以「劉家宴」品牌在鼎泰豐SKP分店的原址正式營業。

新聞稿稱，高奇大股東是利旭恒，也是之前韓家宸主導北京鼎泰豐時代長期合作的裝修商。利旭恆並未清楚回應如何取得北京恒泰豐分店、以及是什麼價位取得，只說「幫北京恒泰豐省了拆遷費。」

新聞稿提出質疑，是否無償取得北京鼎泰豐的SKP店花費數百萬人民幣裝修，以及餐廚裝修、熟練的員工、完整鼎泰豐的產品配方。「韓家宸所為係預謀設局，左手關鼎泰豐，右手開劉家宴，侵奪公司資產，涉嫌背信。」

▼ 林禮宏再次開記者會記者會指控韓家宸侵佔公司資產、背信 。（圖／林禮宏團隊提供）

▲韓家宸團隊也發公告駁斥林禮宏指控所有內容。（圖／林禮宏團隊提供）

針對新團隊指控，韓家宸團隊稍早發出公告，該文一開始「致林禮宏先生」，北京恒泰豐餐飲有限公司（以下簡稱「北京恒泰豐」），是多方投資人通過 BEIJING TITAN HOLDING CO.，L.TD（巨人公司）投資設立的公司，現任董事均為多方投資人設立時委派及確認。

公告稱，近期林禮宏自稱為巨人公司唯一董事、北京恒泰豐「董事長」，在未提供權力機關認定、或司法機關確權的合法手續、提供法定證明的前提下，擅自宣稱撤換北京恆泰豐全體董事、監事及高管，擅自進入北京恒泰豐辦公場所試圖「接管」。更為嚴重的是，巨人公司個別人員在未經過投資人合法授權的情況下，對外散布針對北京恒泰豐的不實謠言，已嚴重損害了北京恒泰豐及其投資人的合法權益，極大地損害了公司的聲譽和社會形象。

公告表示，我們明確指出，此類行為不僅違反了北京恒泰豐註冊所在地的法律法規，且己構成對北京恒泰豐經營期限屆滿後進入正常清算、註銷法定流程的嚴重干擾與不當侵害。

公告強調，「鼎泰豐品牌問題，鼎泰豐自己已於8月26 日公告終止授權，如果有人山寨鼎泰豐，也與北京恆泰豐無關，應由鼎泰豐自己處理。」

韓家宸團隊接受記者訪問僅表示，原址餐廳由什麼公司或是品牌經營，必須問現在所處商場，目前已經終止原鼎泰豐的租賃關係。