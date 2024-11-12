　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

山寨版北京鼎泰豐？經營權糾紛又一波　新董座控韓家宸侵佔資產

▲▼ 劉家宴、山寨鼎泰豐 。（圖／記者任以芳攝）

▲大成集團副董事長韓家宸被指控北京開「山寨版鼎泰豐」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

北京恒泰豐餐飲有限公司經營權又掀波瀾，母公司北京巨人控股公司今（12）日在台北開記者會，指控股東之一韓家宸在北京做「山寨版鼎泰豐」，侵佔公司資產、涉及背信。《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪發現，原先北京鼎泰豐原店招牌確實改名為「劉家宴」，裝修與之前幾乎一樣，菜品部分也有主打小籠包。由於北京鼎泰豐已經申請強制清算，原店又開新店是否涉及違法？韓家宸團隊稍早發新聞稿指出，山寨鼎泰豐與北京恒泰豐無關，請（台北）鼎泰豐自行處理。

北京鼎泰豐於上個月31日剛劃下句號，結束經營20年老品牌，但是股東經營權糾紛沒完沒了。由於北京鼎泰豐已經進入「強制清算」程序，有待司法調查處理，百分之百持股的母公司北京巨人控股公司今在台北開記者會，指出大股東之一的韓家宸，以及其主導的團隊涉嫌侵佔公司資產與背信。

▲▼ 劉家宴、山寨鼎泰豐 。（圖／記者任以芳攝）

▲被控「山寨鼎泰豐」的劉家宴承接之前製作小籠包裝修櫥窗。（圖／記者任以芳攝）

新任董事長林禮宏新聞稿內容指出，「大成副董事長韓家宸、前北京恒泰豐總經理楊炳坤、高奇公司大股東利旭恒等三人，公然在大陸大搞山寨版鼎泰豐。

新聞稿也指出，林禮宏本人上週和律師扮演「秘密客」前往實地勘查，「發現所賣菜品將近80%都完全抄襲原址營業的北京鼎泰豐餐飲店，包括裝潢、廚具設備、工作人員外，連員工的制服都沒有變。可以說是一樣不少，全套搬走！」

根據林禮宏提供自己8日拍攝影片，清楚聽見店員與顧客講解，劉家宴是新品牌，並且熱情介紹店內有糖醋小排等菜色。

▲▼ 劉家宴、山寨鼎泰豐 。（圖／記者任以芳攝）

▲被控「山寨鼎泰豐」的劉家宴外觀與菜單。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者前往北京鼎泰豐結束後的分店，位於北京SKP的店舖招牌已改成「劉家宴」。記者詢問何時開張？員工回答，「本月7日剛開張，主打魯菜。」追問是否跟北京鼎泰豐有關？員工則說不清楚。

劉家宴裝修格局、員工制服和之前北京鼎泰豐雷同，翻閱菜單內容有魯菜，也有杭州風味小籠包系列菜品，店舖外面螢幕廣告主打「蟹粉嫩汁小包」。

搜尋大陸知名美食平台《大眾點評》，截至記者發稿有三條評論，顧客留言，「甜品推薦曾經鼎泰豐我最愛吃的『玉脂冰清』」。依照顧客留言顯示，「玉脂冰清」就是北京鼎泰豐招牌甜點杏仁豆腐冰品。

▲▼ 劉家宴、山寨鼎泰豐 。（圖／記者任以芳攝）

▲位於北京鼎泰豐位於北京國貿店原址，圍檔印製的是韓家宴。（圖／記者任以芳攝）

前往北京國貿商場，原本北京鼎泰豐的分店正在施工，尚未開業，裝修圍檔上面印製店名是韓家宴，不是劉家宴。根據讀者提供其他照片顯示，北京SKP先前裝修的圍檔外觀則沒有印上新店名，開張後才知道是劉家宴。

▲▼ 北京SKP鼎泰豐裝修圍檔 。（圖／讀者提供）

▲ 北京SKP鼎泰豐裝修圍檔沒有印製店名，開店後才知道由劉家宴承租店舖經營。（圖／讀者提供）

「劉家宴」被指控「山寨」北京鼎泰豐，究竟背後股東是否與韓家宸有關？根據林禮宏新聞稿指出，今年10月才成立的高奇公司與北京SKP公司簽約，於今年11月7日以「劉家宴」品牌在鼎泰豐SKP分店的原址正式營業。

新聞稿稱，高奇大股東是利旭恒，也是之前韓家宸主導北京鼎泰豐時代長期合作的裝修商。利旭恆並未清楚回應如何取得北京恒泰豐分店、以及是什麼價位取得，只說「幫北京恒泰豐省了拆遷費。」

新聞稿提出質疑，是否無償取得北京鼎泰豐的SKP店花費數百萬人民幣裝修，以及餐廚裝修、熟練的員工、完整鼎泰豐的產品配方。「韓家宸所為係預謀設局，左手關鼎泰豐，右手開劉家宴，侵奪公司資產，涉嫌背信。」

▼ 林禮宏再次開記者會記者會指控韓家宸侵佔公司資產、背信 。（圖／林禮宏團隊提供）

▲▼ 林禮宏記者會指控韓家宸侵佔、背信 。（圖／林禮宏團隊提供）

▲▼ 林禮宏記者會指控韓家宸侵佔、背信 。（圖／林禮宏團隊提供）

▲韓家宸團隊也發公告駁斥林禮宏指控所有內容。（圖／林禮宏團隊提供）

針對新團隊指控，韓家宸團隊稍早發出公告，該文一開始「致林禮宏先生」，北京恒泰豐餐飲有限公司（以下簡稱「北京恒泰豐」），是多方投資人通過 BEIJING TITAN HOLDING CO.，L.TD（巨人公司）投資設立的公司，現任董事均為多方投資人設立時委派及確認。

公告稱，近期林禮宏自稱為巨人公司唯一董事、北京恒泰豐「董事長」，在未提供權力機關認定、或司法機關確權的合法手續、提供法定證明的前提下，擅自宣稱撤換北京恆泰豐全體董事、監事及高管，擅自進入北京恒泰豐辦公場所試圖「接管」。更為嚴重的是，巨人公司個別人員在未經過投資人合法授權的情況下，對外散布針對北京恒泰豐的不實謠言，已嚴重損害了北京恒泰豐及其投資人的合法權益，極大地損害了公司的聲譽和社會形象。

公告表示，我們明確指出，此類行為不僅違反了北京恒泰豐註冊所在地的法律法規，且己構成對北京恒泰豐經營期限屆滿後進入正常清算、註銷法定流程的嚴重干擾與不當侵害。

公告強調，「鼎泰豐品牌問題，鼎泰豐自己已於8月26 日公告終止授權，如果有人山寨鼎泰豐，也與北京恆泰豐無關，應由鼎泰豐自己處理。」

韓家宸團隊接受記者訪問僅表示，原址餐廳由什麼公司或是品牌經營，必須問現在所處商場，目前已經終止原鼎泰豐的租賃關係。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
山寨版北京鼎泰豐？　外觀與菜單幾乎都一樣
幫樂天女孩私接活動被炒　前領隊月薪意外曝光
快訊／王鴻薇指低胸妹送客　王必勝3點酸「發文前先做查證」
翻車？遭陳時中打臉辣妹是「醫師」　王鴻薇：能一一介紹嗎
陳啓昱通緝照太久遠！南檢挨轟「是在搞笑」　急抓媒體照去背上傳
勞動部公務員告別式　媽媽淚崩：從小就乖捨不得罵他
天兔颱風逼近　估3地納陸警範圍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

山寨版北京鼎泰豐？經營權糾紛又一波　新董座控韓家宸侵佔資產

向川普喊話 李家超：勿以政治干擾香港

川普重回白宮　陸學者：中歐改善關係契機

需求爆發！空巴估2043年陸需要九千架新飛機

顧客從韓國飛來！陸「聽得懂的理髮師」帶動現場消費9094萬元

不斷更新／珠海航展開幕　62歲英雄飛行員駕蘇-57隱形戰機登場

老人藥店暈倒無人扶！店員報完警「繼續結帳」惹議　急診醫說話了

小2男童踩髒教室地板！老師爆氣怒丟鞋「拎到講台狠摑20巴掌」

越野車闖珠海體育中心亂撞人群　「跑道一堆血跡」重大死傷畫面曝

中國左派網紅司馬南被「禁言一年」　最後一篇文挺川普

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

哈士奇狗生淋雨初體驗　護目鏡+咧嘴笑超可愛

媽滑手機無意間洗腦　灰鸚鵡偷哼唱《APT.》

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

山寨版北京鼎泰豐？經營權糾紛又一波　新董座控韓家宸侵佔資產

向川普喊話 李家超：勿以政治干擾香港

川普重回白宮　陸學者：中歐改善關係契機

需求爆發！空巴估2043年陸需要九千架新飛機

顧客從韓國飛來！陸「聽得懂的理髮師」帶動現場消費9094萬元

不斷更新／珠海航展開幕　62歲英雄飛行員駕蘇-57隱形戰機登場

老人藥店暈倒無人扶！店員報完警「繼續結帳」惹議　急診醫說話了

小2男童踩髒教室地板！老師爆氣怒丟鞋「拎到講台狠摑20巴掌」

越野車闖珠海體育中心亂撞人群　「跑道一堆血跡」重大死傷畫面曝

中國左派網紅司馬南被「禁言一年」　最後一篇文挺川普

快訊／豪雨狂轟！台鐵新馬到蘇澳新「軌道如河道」 雙線不通

赴日注意！大阪市全面禁止「路邊吸菸」　上路時間曝光

曾智希八點檔「一次背24頁台詞」全程零NG　淚腺開關驚呆眾人！

逾80%民眾很晚規劃退休！磊山保經：財務分配可用「631法則」

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀：沒感到不舒服

敖犬辣妻結婚7天認了「情緒複雜」！羞吐唯一變化：需要好好練習

「當初全身壁蝨」黑狗妞妞入住收容所1年鬍鬚白了　終於等到家！

【廣編】台灣瑪氏50周年獲優良外商獎肯定　秉持「明日的世界始於今天」經營方式深耕台灣

力挺盧秀燕選總統！　羅廷瑋籲「誰選黨主席政見都要全力支持盧」

資通電軍少校吸金海削2.2億　與妻合搞老鼠會...43人慘被騙

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

大陸熱門新聞

越野車闖珠海體育中心亂撞　人群傷亡畫面曝

陸男體育場「開車撞人」　跑道躺滿傷亡者

老人藥店暈倒！店員不扶只報警惹議　急診醫說話了

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

小2男童踩髒教室地板！老師爆氣「狠摑20巴掌」

妹子住半年退租...房東4天清7車垃圾

陸學者訪台：餐飲服務遠落後中國

不斷更新／珠海航展開幕 62歲英雄飛行員駕蘇-57隱形戰機登場

一克雞血三克金！ 陸「雞血石」拍賣會一塊原石拍出8100萬高價　

「夜騎開封」被禁！鄭州大學生超哈扣　50公里改用走的

陸「平民理髮師」吸引韓國顧客飛來排隊

擋不住的青春！20萬大學生展開50公里「徒步開封」

陸左派網紅司馬南被禁言一年 曾挺川普

復旦教授建議：年輕人畢業先啃老3年

更多熱門

相關新聞

北市「黑浮咖啡復興店」低調熄燈！

北市「黑浮咖啡復興店」低調熄燈！

連鎖咖啡店再多一家無預警熄燈！位於北市南京復興捷運站附近、JR東日本大飯店旁的「黑浮咖啡」，已於日前悄悄停業，結束三年營運，店家僅在大門貼上「因租約到期營業至10月31日」；實際致電電話無人接聽，線上也無法訂位。

20年再見！北京鼎泰豐倒數熄燈

20年再見！北京鼎泰豐倒數熄燈

三星主廚旗下南洋餐酒館熄燈

三星主廚旗下南洋餐酒館熄燈

「小米SU7慘遭山寨」只賣13萬

「小米SU7慘遭山寨」只賣13萬

楠梓「老司機」名店收攤　新租客「大集團撐腰」秒進駐

楠梓「老司機」名店收攤　新租客「大集團撐腰」秒進駐

關鍵字：

北京鼎泰豐熄燈劉家宴山寨

讀者迴響

熱門新聞

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！日網歪樓：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

越野車闖珠海體育中心亂撞　人群傷亡畫面曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面