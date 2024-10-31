20年北京鼎泰豐熄燈！老顧客喊可惜　8百名員工不捨：青春全奉獻

▲ 北京鼎泰豐倒數計時31日華北14家門店全部熄燈，員工堅守崗位做到最後一刻 。（圖／記者任以芳攝，同下）

記者任以芳／北京報導

經營20年的北京鼎泰豐爆發經營權糾紛，今（31）日正式吹熄燈號，華北14家店面正式結束營業。不少老顧客陸續前往北京漁陽總店用餐，懷念記憶中的美味，不少老客人接受《東森新媒體》記者訪問，都說「真的太可惜！」「還會在營業嗎？」包括老員工也是感慨萬千，總店營運經理苗曉飛告訴記者，自15年青春奉獻給北京鼎泰豐，曾經有人高薪挖角也最後也沒動搖，情感大過一切，如今曲終人散，800多位員工萬般不捨也得接受。

▲ 北京鼎泰豐倒數計時熄燈，老顧客趕來捧場留念 。

北京恒泰豐餐飲有限公司（簡稱北京鼎泰豐）爆發股東經營權糾紛，日前母公司新董事會成員來北京交接破局。由於北京鼎泰豐已經進入「強制清算」程序，一切爭議有待司法調查處理，曾經這塊在大陸華北地區經營20年老品牌，14家門店陸續關店，必須在今天全面正式結束營業。

進入深秋京城昨晚30日飄起微微細雨，對照北京鼎泰豐漁陽總店氛圍熱鬧，絡繹不絕消費人潮等著排隊，許多人趕最後一刻捧場，懷念多年來記憶裡的「台灣美味」。

▲ 北京陳先生從小學開始吃北京鼎泰豐，20年來目前已經當爸爸。

來自北京的陳先生從小小孩吃到當爸爸，今天特地帶全家來尋找兒時記憶。他接受《東森新媒體ETtoda》記者訪問時說，「剛開店就吃（2004年），我從小學吃到現在己經有小20年了。」

「記得當年蟹黃小籠包55元一籠（單位：人民幣，同下），招牌鼎泰豐炒飯20元一份，當時覺得好貴，但味道非常好。」陳先生繼續說，妻子來自浙江也非常愛吃，覺得很可惜，之後想吃小籠包少了一個很重要選擇。

▲ 許多老顧客北不捨北京鼎泰豐關門。

不少北京當地老顧客接受訪問時也說，「（北京）鼎泰豐真的很好吃，自己都吃十幾二十年，收掉太可惜了。」還有人問「之後還會再開嗎？」「到底遇到什麼樣問題？」

「這個品牌吃起來味道不錯，台灣食品安全感覺比大陸整體情況要好，我覺得實際菜品、服務都沒問題，真的好可惜，聽說31日要閉店，我們趕緊來。」北京老顧客說。

在北京工作的鄭姓夫妻也帶著孩子來用餐，他們說，「我們在這家店吃了10幾年，今天晚上最後一次覺得不捨。希望鼎泰豐能再重回華北市場。覺得鼎泰豐吃得很有價值，我們喜歡這裡，覺得像是台灣的家鄉味。」

▲ 北京鼎泰豐倒數計時熄燈，老顧客點滿一桌菜回味。

不管來自何方，顧客們都很有默契點了滿桌的菜，招牌小籠包原味、蟹黃、松露口味，外加炸排骨和炒飯等，都是十分受歡迎的經典招牌菜。

即使是倒數熄燈，員工們依舊親切的為顧客服務，點餐、上菜、斟茶、話家常，內心卻是感慨萬千，從今天晚上十點半之後，20年的服務歲月有如夢幻泡影，所有一切劃下句號。

▲ 漁陽總店運營經理苗曉飛人生一半青春都在北京鼎泰豐。

北京鼎泰豐漁陽總店運營經理苗曉飛，來自山西，今年剛好35歲，已經做15年時間。他告訴記者，自己20歲就在北京鼎泰豐工作，包括娶妻生子，人生一半青春都奉獻在這裡，也學習很多管理上的東西。

苗曉飛說，「沒有這個平台我不會走到我今天的程度，也不會成就家庭，因為我跟我妻子是在鼎泰豐認識的，我跟妻子結婚13年了，整整15年的青春在鼎泰豐。」

過程中曾有人挖角，給了不錯條件，但他認為已經不是金錢能衡量的東西，在北京鼎泰豐給的是家人的感情，「包括父母2017年生病，公司十分支持，給予半年的時間照顧父母，同步算年資，十分謝謝老闆。」

▲ 北京鼎泰豐許多員工年資超過10年以上。

工作9年的老員工黃敏也向記者說，自己22歲來鼎泰豐工作，期間經歷結婚生子，公司完全沒有任何排斥，讓自己安心修完育嬰假重返工作崗位。

黃敏也說，「很多人的青春都奉獻給鼎泰豐！從工作結婚生子都在這」同事之間彼此長年相處的氛圍感、向心力都很好，當我們第一次聽到都不能理解「為什麼？」，內心十分捨不得。

許多新舊員工也說，「能不能不要撤？不要關店，說到許多人淚流滿面。疫情期間大家沒上班，韓董（韓家宸）會照顧員工，如果隔離會安排送飯。如果之後新團隊不是韓董，我們會考慮一下。」

▲ 北京恒泰豐股東韓家宸澄對於公司營運結束感到不捨。

北京鼎泰豐於8月26日宣布關閉大陸北京、天津、青島、廈門、西安等14間華北地區分店，預計花費新台幣2.6億元、資遣800名員工。對此，台灣鼎泰豐之前回應，目前大陸等分店由北京恆泰豐餐飲有限公司經營，因營業執照期限屆滿不再展延，故提前終止品牌授權，已責請當地團隊妥善處理員工權益。

由於北京恒泰豐已經申請「強制清算」，極高的大概率面臨被註銷命運，談及自己深耕大陸20年北京鼎泰豐餐廳吹熄燈號，韓家宸也指出，「自己跟總經理楊炳坤近期常請員工用餐，大家很感慨，我卻很感動，因為員工與外界20年來對北京鼎泰豐十分支持。」

「鼎泰豐是全世界之光，也是台灣之光，北京鼎泰豐餐廳要關掉，我真的很不捨，員工看到我常常掉眼淚，很多人年紀就像我孫子。」韓家宸進一步說，大陸相關單位也很關心員工去留，自己當初給董事會報告的員工資遣方案，以高規格方式處理，至今沒有一位員工告公司。

▲ 北京恆泰豐餐飲有限公司總經理楊炳坤。

北京恆泰豐餐飲有限公司總經理楊炳坤接受訪問指出，「公司花最大力度資遣員工，花了將近4200萬人民幣，員工也十分傷感，還是希望跟著（北京）鼎泰豐。目前安排到現在，我們也充分溝通，沒有任何一例勞動糾紛與爭議。」

談及母公司北京巨人控股公司成立新派董事長來接管，雙方理念有所不同。楊炳坤說，「我們母公司北京巨人控股公司百分之百在北京投資經營，不管是韓董（韓家宸、孫先生（孫鐵漢）、楊紀華先生都是很融合的股東，做生意總是有理念不同，走到現在也進入司法程序，希望母公司考量社會大眾觀感，以及大眾與員工對鼎泰豐信任。」

楊炳坤說，「很遺憾有發生不愉快事件，造成社會對事件的關注，站在北京鼎泰豐立場，這件事能快速平息，目前已經進入司法程序，希望還給事實真相。」

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