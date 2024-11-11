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Ryu、Yuma「爆婚變時間軸」　Tommy道歉了！4方說法一次看

▲左至右為Yuma、Ryu、Tommy。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412、ryuuu0409、tomitomi_japan）

▲左至右為Yuma、Ryu、Tommy。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412、ryuuu0409、tomitomi_japan）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTube頻道「Ryuuu TV」擁有180萬粉絲，由異國婚夫婦Ryu、Yuma經營。由於兩人已不再頻繁出現在影片中，且社群上的互動也變少，因此讓粉絲相當關心他們的狀況。《ETtoday新聞雲》也針對Ryu、Yuma、Tommy、女畫家四方說法，整理出時間軸。

2021年｜Ryu、Yuma、Tommy合體拍片
（此為網友討論）

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有網友挖出，Ryu和Yuma從2021年開始，就與Tommy合體拍片，其中有一支影片是Tommy突襲Ryu和Yuma家，Yuma教Tommy喊「老公」，後來Yuma和Tommy一起為Ryu做日式早餐。

▲女畫家發文。（圖／翻攝自女畫家Instagram）

▲女畫家發文。（圖／翻攝自女畫家Instagram）

2023年底（12月）｜Yuma被爆婚外情
（此為女畫家、Tommy說法）

女畫家爆料，Yuma在2023年底與另一位YouTuber「TomiTomi」發生了婚外情，並疏遠了Ryu。

Tommy在文章中指出，2023年12月中，Ryu、 Yuma來台工作時，他和Yuma兩個人有見面；12月底，他與Yuma在大阪見面。

2023年12月｜Ryu發現Yuma變成「女人」
（此為Ryu說法）

Ryu表示，他和Yuma的交往方式更像爸爸照顧女兒，然而他卻在12月底發現「我失去了一個女兒」，Yuma變成女人了。當時Yuma明確覺得自己背叛了他，「Yuma不演」，因此兩人決定拉開距離，心想Yuma說不定能意識到他的重要性。

花了一個月的時間，Ryu看見出軌事實，而Yuma也選擇與他保持距離，後來因為一句「你也去玩吧」，兩人「錯開」，他也就認識了女畫家。

▲Ryu貼文。（圖／翻攝自Instagram／ryuuu0409）

▲Ryu發文。（圖／翻攝自Instagram／ryuuu0409）

2024年1月底｜Tommy與Yuma再見面
（此為Tommy說法）

Tommy在文章中指出，他在2024年1月底，與Yuma在橫濱見面。

2024年3月｜Tommy與Yuma不再聯繫
（此為Tommy說法）

Tommy表示，他和Yuma從3月開始，就不再聯繫，「雖然發現錯誤已經晚了，不過後來反思、反省自己這件事非常不對的」。

▲Ryu發文。（圖／翻攝自Instagram／ryuuu0409）

▲Ryu發文。（圖／翻攝自Instagram／ryuuu0409）

2024年4月｜女畫家認識Ryu
（此為女畫家、Ryu說法）

女畫家發文稱，自己是在2024年4月認識Ryu。當時Ryu已經獨自走出了一段漫長的心理自癒過程，「Ryu剛有所察覺的那個瞬間全身發麻，但沒有給過Yuma小姐一點脾氣，他試圖去理解這個事情最後得出結論：可能我給不了Yuma她想要的刺激吧」。

女畫家爆料，Yuma在和Ryu交往十周年當天，還去與「Tomi」約會，「Yuma小姐出於愧疚讓Ryu去風俗店玩，Ryu無法接受這個提議，但開始頻繁來東京找朋友喝酒，我們就是在這個情況下通過共同的朋友認識的，聽著Ryu在KTV唱著一首首曾經唱給Yuma小姐的歌認識的」。

Ryu也發文稱，他4月屢次前去東京，認識了女畫家，後來也時常碰面，「一開始約好不能越軌，但我還是屢次犯規，我不由自主的把感情投入在她身上」，而女畫家也替他找回自信。

▲Yuma貼文。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

▲Yuma發文。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

2024年5月底｜Yuma向Ryu道歉
（此為Ryu說法）

Ryu表示，Yuma在5月底時，為出軌行為向他道歉，只是他也無法面對突然回來的「女兒」。Ryu說，即便Yuma認錯，但他也無法淡化對女畫家的感情，「Yuma不責怪，她覺得是自己的錯在先。我明確的跟她說，不是先後，Yuma是契機，但即使不是，我遇到畫家仍然控制不住心動，只是可能會有克制的理由」。

Ryu說，Yuma不但沒責怪他，還給他建議，「她確確實實長大了，而我還是不夠強大，我不負責任」，因為沒有在兩段感情上做明確的選擇，「讓兩位懸空」。

2024年11月8日｜Yuma發文
（此為Yuma說法）

Yuma透露，她收到許多粉絲的關心，頻道開設10年，很感謝大家的支持，「關於我和Ryu的事情，如果有一天能找到合適的時機，我一定會向大家說明。真的很抱歉讓大家擔心了」。

▲Ryu與女畫家建立協作貼文。（圖／翻攝自Instagram／ryuuu0409）

▲Ryu與女畫家建立協作貼文。（圖／翻攝自Instagram／ryuuu0409）

2024年11月9日｜Ryu與女畫家建立協作貼文
（此為Ryu說法）

Ryu與女畫家在IG建立協作貼文，寫道「大好き」（真的很喜歡）。文章一出，引發眾人不滿，女畫家也發文回應。Ryu後來在文章中說明，他和Yuma、女畫家的事情，在他一個草率的行為下曝光，「大好き」是他拿女畫家手機打的，但他不會移除文章，因為這是事實，且是他必須面對的。

2024年11月9日｜女畫家稱介入婚姻
（此為女畫家說法）

女畫家發文爆料Yuma先發生婚外情，而她是確認Ryu已經走出上一段感情，才接受了對方的感情，「這意味著我介入了別人的婚姻，但我並未介入別人的感情。」她強調，Ryu一直在保護Yuma，這也是自己和男方唯一的爭吵點，甚至多次差點分手，「即使是現在，他也在保護Yuma，他說『我名聲爛一點沒關係啊，我還可以幹別的工作』」。

2024年11月10日｜Ryu發文說明
（此為Ryu說法）

Ryu表示，本來和Yuma討論好，要在12月台灣的見面活動、他們最後的工作上，與大家說明這一年發生的事。Ryu透過文章說明來龍去脈後，請大家不要責怪Yuma，「她勇敢的面對了，你不知道這有多難。而我，是我，行為上和心情上都選擇了畫家，這半年，我屢次傷害Yuma的事實是無可辯解的。她每次選擇尊重，我也知道她私底下有低落的時候」。

Ryu表示，他在Yuma和女畫家身上學到太多事，「不管我接下來的變化，我永遠都會關心Yuma這個人。Yuma的存在一直會到我死的那一天，即使分開，我願意把我的車房，我所擁有的給她。」另針對「大好き」的貼文，Ryu要向Yuma與大眾道歉，這個行為真的很草率。

▲Tommy貼文。（圖／翻攝自Instagram／tomitomi_japan）

▲Tommy發文。（圖／翻攝自Instagram／tomitomi_japan）

2024年11月11日｜網友發現Tommy關閉留言功能
（此為網友討論）

有網友注意到，自9日起，Tommy都沒有發聲，但是卻把YouTube頻道的留言功能關閉了。

2024年11月11日｜Tommy發文說明
（此為Tommy說法）

Tommy今（11）日發文道歉並寫出時間軸，承認Ryu貼文中的男方「確實是我」。雖然他今年3月就沒有再與Yuma聯絡，但「這整個事情，因為我的重大過錯而延伸到後面發生的事情，所以也一定要接受大家的批判」。

Tommy說，他沒有在第一時間發文，是因為在Ryu、Yuma說話之前，他就先說，似乎不太妥當，所以他只能先向Ryu道歉，「『整個事情的大流程裡、惡的源頭是在我Tommy這』，我真的不應該做這樣的事情造成大家的困擾並傷害這麼多人。」後來經過共同朋友轉達，Ryu讓他自行決定要不要公開發文，所以他很感謝對方的寬容，讓他有機會好好道歉。

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