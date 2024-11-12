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Tommy翻車掉粉破萬人　與中國女畫家1原因酸「雙關」

記者黃翊婷／綜合報導

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma爆出婚內雙出軌，對象分別為中國女畫家及另一名YouTuber Tommy，4人均在網路上公開發聲還原事情始末，引發網友熱議。其中Tommy因優良形象大翻車，YouTube頻道訂閱人數從98.3萬降至97.1萬，一口氣掉粉1.2萬人；網友推測，Tommy在這件事情中受到的批評比中國女畫家還多，可能是因為這件事情與他過往的形象差太多，更讓人無法接受。

▲左至右為Yuma、Ryu、Tommy。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412、ryuuu0409、tomitomi_japan）

▲由左至右依序為Yuma、Ryu、Tommy。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412、ryuuu0409、tomitomi_japan）

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma爆出婚內雙出軌，一開始傳出疑似是因男方先出軌中國女畫家，結果女畫家9日在社群發文，指控是Yuma先出軌Tommy，但她也自認「介入了別人的婚姻，但並未介入別人的感情」。

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▲▼Yuma遭控先出軌，Tommy被指「小王」，與Ryu3人合體拍片被挖。（圖／翻攝自YouTube）

▲3人曾一起拍片。（圖／翻攝自YouTube）

隨後，Ryu也在10日發文表明是Yuma先出軌，他是在Yuma「提議各自玩」之後，才在幾個月之後認識女畫家。而被指控為小王的Tommy在11日發聲道歉，承認Ryu所說的「男方」就是自己；Yuma也透過IG二度發聲承認偷吃，「我做了不應該做的事，這一年的時間我都感到罪惡感。」

▲▼Tommy。（圖／翻攝自Instagram／tomitomi_japan）

▲Tommy形象受挫，YouTube頻道出現退訂潮。（圖／翻攝自Instagram／tomitomi_japan）

不過，由於Tommy過去的形象相當正面、清新，事情曝光之後，他的YouTube頻道訂閱人數從98.3萬降至97.1萬，一口氣掉粉1.2萬人，在網路上也受到許多網友抨擊，甚至被要求退出YT圈。雖然也有網友認為，中國女畫家那句「介入了別人的婚姻，但並未介入別人的感情」也很有問題，但PTT鄉民推測，相較於女畫家，Tommy受到的批評更多，可能是因為這件事情與他過往的形象差太多，加上他曾在台灣待過一陣子，很多影片也與台灣有關，頗有人氣，因而受到重挫。

還有不少網友認為，這是2個日本人、1個馬來西亞人和1個中國人的私事，不懂台灣人為何這麼激動，「4個都是外國人，台灣人圍觀看戲」、「還真的，台灣大家一起吃瓜就是了」。

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