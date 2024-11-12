馬斯克影響力巨大！　外媒曝：擁川普政府「人事選擇」主導權

▲馬斯克如今在川普政府的人事選擇上，擁有巨大的影響力。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國共和黨候選人川普當選後，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）已經跟著他一起和烏克蘭總統澤倫斯基、土耳其總統艾爾段進行通話，且幾乎天天出現在川普的住處。消息人士指出，馬斯克在川普政府的人事選擇上，擁有巨大的影響力。

根據CNN報導，消息人士指出，選後在川普（Donald Trump）的人事選擇上，擁有主導地位和巨大影響力的就是馬斯克。自從川普上周贏得選舉以來，馬斯克幾乎每天都出現在川普位於佛州的私人俱樂部海湖莊園（Mar-a-Lago）裡，有時和川普共進晚餐，或是和川普的家人一起打高爾夫。

過去一周裡，馬斯克至少參加了兩次川普與外國領袖的通話，包含烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。據了解，川普與澤倫斯基通話時，直接將電話開擴音，澤倫斯基也在電話中感謝馬斯克透過Starlink向烏克蘭提供通訊支援。

馬斯克10日表態支持佛州共和黨參議員斯科特（Rick Scott）競選參議院領袖。此外，在川普宣布提名眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）為美國駐聯合國大使後，馬斯克隨即在X上發表了對此決定的擔憂，指出此舉可能會影響共和黨在眾院的微弱多數。

與此同時，馬斯克與政權移交小組共同主席、金融公司康托．費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）執行長盧特尼克（Howard Lutnick）的關係也相當密切。

有消息人士形容，川普對馬斯克十分著迷，甚至曾直接在勝選演說上表示，「我們必須保護我們的天才，因為我們真的沒幾個天才。」

雖然馬斯克不太可能正式在川普政府中擔任職位，但一位消息人士指出，他根本不需要正式職位，因為他在外圍的影響力已經相當大了。知情人士透露，馬斯克可能根本不會想要全職的政府職位，因為那樣會影響他在各家公司的角色。

相比之下，更有可能的是馬斯克會被任命到一個顧問委員會，這樣他仍然能獲得巨大的影響力，但不會受到政府倫理規則限制；倫理規則會要求他進行資產分離或放入信託以避免利益衝突。

馬斯克對川普支持的效益立竿見影，特斯拉（Tesla）股價在選舉隔天上漲近15%，這使馬斯克持有的4.11億股股票市值上升超過150億美元，創下兩年來特斯拉股價的新高。

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