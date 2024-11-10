鹿港宮廟遶境大亂鬥！轎車路過被波及刮傷　男怒抄球棒加入混戰

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化鹿港某公廟9日下午舉行遶境活動，未料現場2法團因進場順序而發生爭執，雙方遂於中山路上發生口角，進而當街大打出手，演變成街頭全武行；而在雙方鬥毆期間，還不慎刮傷行駛在路上的小客車，氣得郭姓運將下車理論，但由於當時2法團打得不可開交，無人理會郭男，郭遂爆走拿出球棒加入大亂鬥。整起事件共造成4人受傷送醫，均無生命危險，警方事後也陸續帶回9名涉案人士，全案依妨害秩序、社會秩序維護法移送彰化地檢署偵辦。

▲雙方人馬直接在路邊大打出手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方調查，當時現場宮廟正在舉行遶境活動，惟現場2法團對於進場順序有爭執，雙方僵持不下，直接在中山路上「溝通」，講出火氣下大打出手，場面亂成一團。現場店家監視器拍下，身穿「志工隊」宮廟T的男子朝著一名白髮阿公推擠、揮拳；而阿公也不甘示弱，抄起鐵棒就朝著對方身上一通亂打；現場還有一名光頭男子嘴上叼著菸，直接在騎樓上演「鎖喉」絞技，從後方將另名男子撂倒，場面一度十分混亂，經過的民眾紛紛閃避。

▲光頭男直接上演「鎖喉」絞技，撂倒另名壯男。（圖／記者唐詠絮翻攝）

就在雙方打得不可開交之際，現場衝突又波及路上另輛小客車，駕駛郭男見愛車無端被刮傷，氣得下車理論，但當時兩團正在互毆，根本無暇理會郭男；郭氣憤之餘從後車廂拿出球棒加入大亂鬥，痛毆現場一名許姓男子。整起事件共釀成4人頭部、四肢受傷，經送醫治療後均無生命危險，後續警方也將涉案的9人帶回，全案依違反刑法妨害秩序及社會秩序維護法移送彰化地方檢察署偵辦。

鹿港分局分局長林英煌呼籲民眾參與宮廟活動應遵守秩序並保持和平理性，如遇糾紛切勿衝動行事，警方對於聚眾鬥毆擾亂社會秩序案件，秉持嚴正執法制裁暴力之原則，絕不寛貸。

▼雙方鬥毆刮傷路過的小客車，氣得駕駛郭男下車加入亂鬥。（圖／翻攝社會事新聞影音）

