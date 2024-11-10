彰化16歲少女離家失聯6天淡水尋獲！收留她的男網友竟是通緝犯

▲收留少女的吳男是名詐欺通緝犯，警方依法將他移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

彰化縣一名16歲少女因與家人爭吵後離家出走，上個月底搭車北上到新北市淡水區投靠網友後失聯。家屬報警後，警方展開6天追查，終於在4日晚間，在淡水區新民街一處租屋套房內發現少女，收留少女的男網友經調查是名詐欺通緝犯，幸好少女並未遭囚禁且無外傷，並將她平安帶回，家屬也在社群平台貼文感謝警方。

據了解，少女在失聯前曾傳訊息給家人表示「不會再回家了！」隨即關機失聯，讓家屬非常焦急，不僅向警方報案協尋，也在社群平台發布尋人訊息。經警方定位，發現少女最後出現在淡水區新民街附近，是學生租屋熱區。淡水警分局接獲彰化警方通報後，迅速展開調查，並逐層逐戶搜尋，終於在4日晚間在一處套房內找到少女。

少女被發現時未遭囚禁，且無明顯外傷，情緒平穩。警方進一步查證，發現收留她的20歲吳姓男子為士林地檢署通緝中的詐欺犯，並可能涉及略誘未成年人的罪嫌，警方隨即依法將吳嫌解送士林地檢署偵辦。少女家屬事後發文感謝警方不眠不休地協尋，並對警方處理案件的辛勞表達敬意，也感謝網友協助轉發貼文，讓少女能平安返家。

▼警方在吳男淡水出租套房找到少女 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼少女姊姊在社群平台上貼文感謝警方 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警員吳柏宏、所長周名鴻、警員蘇子軒努力找到少女（照片由左至右排序） 。（圖／記者陳以昇翻攝）