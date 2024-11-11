新莊警宣導反詐深入企業　今年已抓265車手阻詐1億元

▲新莊分局到台電西區營業處宣導反詐騙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局公布阻詐成果，今年初（2024年）迄今抓265名車手，阻詐1億80多萬元，因應詐欺手法、話術層出不窮，甚至跟上時事不斷推陳出新，讓民眾在真假消息之間，一時間也難以分辨。為強化民眾識詐意識，日前以新北市政府警察局寄出「局長的一封信」為出發點，第一站邀請轄區百名社區主委，第二站再到台電西區營業處宣導識詐。

新莊分局宣導識詐，11日在台灣電力公司台北西區營業處舉辦，即獲得300多名員工熱情響應。營業處處長柴建業表示；在收到「局長的一封信」後，對於警察局的用心用意印象甚深，深感現今詐騙案件帶給員工、社會大眾之巨額金錢損失後的心情感同身受，因此主動邀請新莊分局至台電營業處進行反詐講座，剖析新型詐欺犯罪類型及手法，希望帶給員工有最新識詐觀念，進而擴展到所有親朋好友，形成一面識詐、阻詐高牆。

新莊分局表示，今年（2024）10月份轄內受理的詐騙案件，以假投資、假網拍及解除分期付款等類型為大宗，10月份查獲25名車手、攔阻2696萬4800。今年度迄今查獲265名車手、攔阻1億80萬元。

以實際遭詐案例分享，加深台電公司員工們反詐觀念，宣導活動中播放由刑事警察局製作之反詐系列影片，讓員工清楚；面對「不明中獎、網路交友、網路求職、網路投資」勿輕信，網路轉帳前需冷靜先想想! 小心求證、查證。