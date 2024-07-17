上傳「露鳥照」自認不猥褻　台中男1原因逆轉獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）去年5月間4度在社群平台上傳裸露下體的照片及影片，因而挨告，一審被依法判處拘役50日，得易科罰金5萬元；他不滿提出上訴，強調自己事先已經做好適當的安全阻隔措施。台中高分院法官日前審理之後，認同阿強的說詞，最終逆轉改判無罪，全案確定。

▲阿強在X帳號上傳自己的「露鳥照」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方認為，阿強在去年5月間4度於社群平台X發文，上傳裸露下體的影片及照片，供不特定多數人觀覽，顯然涉犯《刑法》第235條第1項之散布猥褻影像罪嫌，因而依法將他起訴。一審法官認為，阿強上傳的影片、照片目的在於凸顯生殖器官，用以刺激、滿足或挑起他人的性慾，屬於猥褻影像，所以不採信他的說詞，並依法判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

阿強不滿提出上訴並表示，妨害風化是沒有量化或標準的，他不認為自己上傳的內容客觀上會刺激或滿足他人的性慾，況且他已經做了適當的安全阻隔措施，不僅將個人帳號設置為敏感帳號，想觀看貼文內容還要點擊確認，部分照片也有設置警示標語，沒有設置警告標語的部分則都有打馬賽克。

台中高分院法官認為，證人實際操作之後，證實阿強的帳號的確已經設為敏感帳號，貼文也有警告標語，其他用戶應當清楚知道他的帳號可能有裸露相關內容，如果不想觀看，即可選擇離開，並不會在無預警的狀態下看到令人感覺羞恥或厭惡的猥褻畫面，符合司法院大法官會議釋字第617號解釋意旨所要求之「採取適當之安全隔絕措施」。

法官接著表示，阿強在X帳號發布相關照片、影片，有先隱藏貼文的敏感內容，並以警語提醒其他用戶，部分影片也有進行模糊化處理，顯然已經做了適當的安全隔絕措施，最終採信他的說詞，裁定撤銷原判決，並改判無罪，全案確定。