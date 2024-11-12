天兔「2可能路徑」　關鍵時間曝

▲天兔颱風發展中。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

周四是關鍵！中央氣象署表示，輕度颱風「天兔」今天凌晨2時生成。氣象粉專分析兩條可能路徑，包括「西行」和「北轉」兩派；此外，到時候的颱風強度可能不會太好，這對台灣來說算是比較好的消息。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書指出，天兔颱風路徑難報，根據歐洲模式最新的系集預報圖顯示，周四過後的預報呈現極大分歧，分為西行、北轉兩派，而且比例接近五五波。

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台灣颱風論壇說，換句話說，颱風會否撞進來，還在未定之天，完美呈現秋颱難料的特性，整個狀況明朗，可能還要再看一天多。

▼最新天兔颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



文中提到，不過，無論是走哪一條，由於天兔預期會先撞上菲律賓，再進入環境不佳的巴士海峽，到時候的颱風強度可能不會太好看，這對台灣來說算是比較好的消息。

台灣颱風論壇提醒，總之周末附近，受颱風外圍環流影響，北部、東半部、恆春下雨機率高，但風雨會不會明顯，得看颱風實際走向而定了。

氣象署預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，周五、周六天兔颱風較靠近，受其外圍環流影響，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，南部、中部山區有零星短暫陣雨；周日東北季風增強，影響到下周一，桃園以北、東半部有局部短暫雨。

張承傳分析，天兔可能變中颱，預估周五來到呂宋島北邊近海，後期變數較大，可能在巴士海峽停留一段時間，再往南海走，或持續北上，有機會來到台灣附近，但強度也會開始減弱，周六後怎麼走得持續觀察。