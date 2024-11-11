11月颱風侵台僅3次　桔梗先甩豪大雨！「準天兔」西走5天恐大轉彎

▲桔梗路過，外圍雲系配合東北季風帶來降雨 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

11月4颱並存很特別嗎？災害預報士賈新興指出，過去曾發生過11次，不過如果真的準天兔成颱後侵襲台灣，「確實很特別」，因為11月的颱風侵台過去只發生過3次。中央氣象署預報，受23號中度颱風「桔梗」（Toraji）西移影響，外圍雲系明天（12日）將會讓台灣附近水氣增加，北東地區有局部豪大雨發生。

賈新興指出，根據統計，11月有3颱共舞分別在1968、1991、1992年發生過，4颱並存最快今晚就會見證歷史，變數取決於銀杏颱風的減弱速度。至於11月4颱並存過去曾出現11次，今年若成颱則是第12次，「算特別但不是很特別」，1964至1991期間的11月颱比氣候平均多的年份居多，但1992起相對就偏少。

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自2005年至2023年沒有出現過12月侵台颱風，賈新興提到，史上唯一一次是2004年的南瑪都颱風，「以後12月侵台颱風會越來越多」，也別忘了2020年11月也曾有過侵台颱風「閃電」，如果準天兔真的侵颱，確實是很特別，因為11月颱風侵台過去只發生過3次。

▼準天兔颱風路徑有侵颱可能。（圖／中央氣象署）

▼北東地區有豪大雨。（圖／NCDR）



天氣風險公司則分析，目前熱帶洋面有3個颱風和1個熱帶性低氣壓。22號銀杏颱風已達海南島，對台無顯著影響；23號桔梗和24號萬宜颱風分別行經菲律賓和關島後將減弱。預測桔梗將在明天至13日（周三）為東北部帶來降雨，影響較小。熱帶性低氣壓或將成為第25號颱風天兔，14日至15日接近菲律賓呂宋島，路徑可能偏北，需進一步觀察。

天氣風險公司預報，今天起東北季風再度增強，後續冷空氣不明顯，北部和東半部短暫陣雨，白天高溫約25至28度，南部水氣減少，中南部天氣穩定，內陸高溫可達30度以上，日夜溫差大。明天受桔梗颱風與東北季風水氣影響，東北角、北海岸雨勢較大，北部稍涼；13日轉吹偏東風，東北角北海岸仍有陣雨，但雨勢趨緩，各地氣溫回升，到了14日（周四）颱風接近台灣東南方海面但還沒明顯影響，各地陽光露臉。