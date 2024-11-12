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社會 社會焦點 保障人權

台中騎士超速48公里被罰1.2萬　罕見「判撤銷」理由曝光

▲▼測速取締警告標誌。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

台中一名任姓男子去年騎車行經南屯區向上路五段時，在下坡路段限速40公里的慢車道，狂飆出84公里，遭警方以雷達測速照相機舉發違規超速，開罰1萬2000元罰鍰，並吊扣牌照半年，他不服提起訴訟，案情大逆轉，台中高等行政法院法官調查認定，警方使用「縮小版」警告標示設置不當，違反取締正當性，判處免罰。

判決書指出，任姓男子於去年9月29日上午10時許，騎機車行經向上路五段與五權西路口往東慢車道，該路段限速40公里，台中警方以照相式雷達測速測出他時速達84公里，認為他違規「超速40至60公里」逕行舉發，裁罰1萬2000元，記違規點數3點，並須參加道路交安講習，以及吊扣機車牌照6個月。

▲▼台中,科技走廊,中科,台積電,工業區,沙鹿,精科,人口紅利,房價,房市,特五號,向上路 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲向上路慢車道寬度5公尺。（資料照／記者陳筱惠攝）

任男不服提起行政訴訟，主張警方設置「警52」標誌位置違反設置規則，案經法官調查，本案標誌設置於任男行徑方向左側分隔島上，固定於路樹上，依據現場環境照片，認定「警52」標誌有特殊情況而豎立在行車方向左側，對用路人而言視野較開闊，尚屬合法。

不過，法官發現，本案「警52」標誌沒有使用標準型尺寸也經違反測速取締正當法律程序要求。《道交條例》規定，測速取締標誌用以警告駕駛人前方路段常有測速取締執法，且牌面大小應以駕駛人在適當距離內能辨認清楚為原則，尤其在一般道路上應用「標準型」，行車速率較低或路面狹窄道路得用「縮小型」，標準型邊長90公分、邊寬7公分，縮小型邊長60公分、邊寬5公分。

法院依據勘驗舉發機關測劇影像照片認定，案發路段慢車道寬度5公尺，並無路面狹窄情形，加上限速40公里，也沒有低於道安規則速限，因此至少應採用「標準型」尺寸設置警告標誌，才能達到使駕駛人在適當距離內清楚辨識，警方使用縮小型標誌與規定不合、設置顯有不當，此件測速取締不符合正當性，撤銷原處分准許，判處免罰。

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