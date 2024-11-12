顧客從韓國飛來！陸「聽得懂的理髮師」帶動現場消費9094萬元

記者廖翊慈／綜合報導

湖南懷化一名理髮師李曉華近日因被顧客拍下，以便宜的價格，耐心聆聽顧客需求，剪出令人滿意的髮型而爆紅，吸引各地遊客專程來找她剪頭髮，現場甚至出現有從韓國來的顧客，只求能拿到號碼牌，讓曉華剪髮。

▲▼從內蒙古、韓國飛來的顧客。（圖／翻攝自微博）

據《瀟湘晨報》報導，懷化鶴城區因「理髮師曉華」真誠的服務在網路上爆紅，一夜間變成為熱門的網紅打卡地。當地文旅部門統計，在短短7日內，來自中國各地的網友紛至沓來，人流量累計超過20萬人次，帶動現場消費超2000萬元（人民幣，下同，約台幣9094萬元），拉動全市消費1.2億元。

▲遊客塞滿曉華店門前的巷子。（圖／翻攝自極目新聞，上同）

李曉華表示，每日開店前，門外早已有不少人前來排隊，現在會發放號碼牌，但也擔心顧客會冷，自己一天也無法剪太多顆頭，「現在一天能賺個600元（約台幣2728元），但能帶動當地經濟更讓我開心。」

李曉華透露，店裡主要是她和老公兩人在打理，他們並沒有特別的實力，只是用心去做每一件事，真誠地與每一位顧客溝通，剛爆紅前幾日，她的休息時間甚至被壓縮到，每晚只睡一個多小時，因不想拒絕遠道而來的顧客，有一天接了50個顧客，凌晨兩點才關門，甚至趴在桌上都能睡著。

▲李曉華幫顧客剪髮日常。（圖／翻攝極目新聞，上同）

面對店門口人山人海的排隊人潮，爆紅也會有熱潮退去的一天，李曉華丈夫楊春松表示，會保持平常心，還是每天要正常上班，正常吃飯，還是普通的理髮師，「我們兩口子開在這裡十多年了，已經習慣了。」