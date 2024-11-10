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大陸 大陸焦點 特派現場

20萬鄭州大學生騎「共享單車」夜衝開封　居民崩潰：像蝗蟲過境

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州上萬名大學生近日流行騎著「共享單車」夜衝開封，導致當地多條路段嚴重癱瘓。一位居民直呼，一覺醒來覺得天塌了，「造成道路嚴重癱瘓，早上送孩子去醫院看病都進不去。」當地政府、多個校方已開始下令，禁止此行為。

綜合陸媒報導，一句「青春沒有售價，夜騎開封拿下」，帶動了河南鄭州大學生的夜騎開封潮，越來越多鄭州大學生加入夜騎隊伍，騎4至5個小時，抵達50公里以外的開封，8日晚夜騎人數到達一個新的高峰，已超過20萬人。

▲▼鄭州大學生夜騎開封。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄭州大學生夜騎開封。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄭州大學生夜騎開封。（圖／翻攝自微博）

▲開封多條路段因共享單車癱瘓。（圖／翻攝自微博，上同）

美團單車、哈囉單車、青桔單車三大共享單車平台聯合發布騎行倡議書，希望大學生們慎重考慮，並減少此類行為，9日下午，三大平台再次聯合發布《鄭州共享單車使用聯合公告》，明確指出超區騎行將鎖車。

鄭州警方9日也發出通告指出，因鄭開大道鄭州段多處路面被共享單車等物品佔用，為盡快清理相關物品、確保道路通行安全，依法決定自9日16時至10日12時，對鄭開大道鄭州段非機動車道實施禁行措施。

▲▼鄭州大學生夜騎開封。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄭州大學生夜騎開封。（圖／翻攝自微博）

▲ 鄭州大學生夜騎開封，導致上午開封出現單車違停亂象。（圖／翻攝自微博，上同）

多位開封居民無奈表示，大學生的夜騎行為如同蝗蟲過境般，道路上多輛共享單車違停的亂象不斷，「騎車來開封當然歡迎，但為什麼要造成交通阻塞呢，我一個洗腎病患進不去醫院」、「很多公車因為夜騎現象已經無法正常營運了」、「有的時候，我無法理解當代年輕人的所謂的自由」、「我不知道這種單車不騎回去，扎堆丟棄在大街上的騎行，這種只顧自己爽，不顧他人的『自由』，對心靈有何開闊之處」。

據了解， 「夜騎開封」的熱潮源自於今年6月。當時，4名鄭州的大學生為了吃開封灌湯包，在晚上7點騎共享單車出發，歷時3個多小時抵達，直至近日，「大學生夜騎開封」又再次爆紅。

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