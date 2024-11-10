鄭州大學生夜騎的「共享單車」遭盜賣…最低價90元　公司急抓人

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州上萬名大學生近日流行騎著「共享單車」夜衝開封，導致當地多條路段嚴重癱瘓。一名大學生表示，有人開始將他們從鄭州騎來的共享單車偷走，並以一輛約20元至50元的價格轉售（人民幣，下同，約台幣90元至226元）。美團急派出相關工作人員至現場緊盯。

據《極目新聞》報導，多名鄭州大學生在社交平台上發文表示，從鄭州騎去開封的共享單車遭竊，並遭人轉賣。一名大學生表示，花了4、5個小時都找不到自己騎來的單車，令他身心俱疲，「到哪都會有心術不正的人。」

▲ 開封出現共享單車亂停的情況。（圖／翻攝自微博，上同）

美團共享單車的相關工作人員目前已至現場巡視，緊盯車輛以防被偷，發現可疑之人，立馬向周遭的員警求助，並直接以竊盜公司財產為由報警。有大學生指出，確實看到了小偷被抓。

據了解， 「夜騎開封」的熱潮源自於今年6月，當時，4名鄭州的大學生為了吃開封灌湯包，在晚上7點騎共享單車出發，歷時3個多小時抵達，直至近日，「大學生夜騎開封」又再次爆紅。

不過，也因參與夜騎的大學生超過20萬人，造成開封當地交通癱瘓，單車亂停等亂象，引起居民們抱怨，生活受到影響。目前當地政府、鄭州多個大學已下令制止夜騎的行為。