　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

鄭州大學生夜騎的「共享單車」遭盜賣…最低價90元　公司急抓人

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州上萬名大學生近日流行騎著「共享單車」夜衝開封，導致當地多條路段嚴重癱瘓。一名大學生表示，有人開始將他們從鄭州騎來的共享單車偷走，並以一輛約20元至50元的價格轉售（人民幣，下同，約台幣90元至226元）。美團急派出相關工作人員至現場緊盯。

據《極目新聞》報導，多名鄭州大學生在社交平台上發文表示，從鄭州騎去開封的共享單車遭竊，並遭人轉賣。一名大學生表示，花了4、5個小時都找不到自己騎來的單車，令他身心俱疲，「到哪都會有心術不正的人。」

▲▼鄭州大學生夜騎開封。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄭州大學生夜騎開封。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄭州大學生夜騎開封。（圖／翻攝自微博）

▲ 開封出現共享單車亂停的情況。（圖／翻攝自微博，上同）

美團共享單車的相關工作人員目前已至現場巡視，緊盯車輛以防被偷，發現可疑之人，立馬向周遭的員警求助，並直接以竊盜公司財產為由報警。有大學生指出，確實看到了小偷被抓。

據了解， 「夜騎開封」的熱潮源自於今年6月，當時，4名鄭州的大學生為了吃開封灌湯包，在晚上7點騎共享單車出發，歷時3個多小時抵達，直至近日，「大學生夜騎開封」又再次爆紅。

不過，也因參與夜騎的大學生超過20萬人，造成開封當地交通癱瘓，單車亂停等亂象，引起居民們抱怨，生活受到影響。目前當地政府、鄭州多個大學已下令制止夜騎的行為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新婚董娘出軌　嬌喊「做完好舒服」董座怒告
Tommy遭疑是Yuma小王！　新片上架被灌爆
Ryu道歉Yuma「願把車房都給她」！　夫妻最後同框時間曝光
天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　2地雨下到紅爆
快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！
快訊／李多慧遭跟蹤哭了！　綠衣男身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

鄭州大學生夜騎的「共享單車」遭盜賣…最低價90元　公司急抓人

8天加班41小時！39歲男工作時猝死　冠捷科技：屬於勞務派遣

價格戰推不動！　中國「雙11購物節」氣氛冷淡

男童超市奔跑致跌倒！　媽質問為何無店員扶起…還怒「砸店」

習近平會印尼總統　雙方將「強化戰略合作」

陸狠師用「竹籤」狂刺學生的嘴…畫面曝　家長嚇：動作很熟練

規模遠勝白紙運動！　中國政府禁止鄭州大學生「夜騎開封」

20萬鄭州大學生騎「共享單車」夜衝開封　居民崩潰：像蝗蟲過境

67歲翁挑媳婦！竟「自己留著用」每晚抱著睡　狠甩妻娶了她

電動車搶車位「比人類還兇」　同廠車一起步就撞

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

統神瘦10kg放話「不躲招全靠坦」　願為錢比蹦闆愛心：啊伊喜爹嚕♥

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　砸6位數買水晶「火爆脾氣收斂了」

持刀攻擊學生！北捷砍人女疑有幻聽　涉殺人未遂移送新北檢

北捷「奪刀勇伯」英勇身分曝　是員警：這不是該做的嗎？

北捷奪刀「口罩伯」警官正面曝光　侯友宜手下+新北警局長學生

鄭州大學生夜騎的「共享單車」遭盜賣…最低價90元　公司急抓人

8天加班41小時！39歲男工作時猝死　冠捷科技：屬於勞務派遣

價格戰推不動！　中國「雙11購物節」氣氛冷淡

男童超市奔跑致跌倒！　媽質問為何無店員扶起…還怒「砸店」

習近平會印尼總統　雙方將「強化戰略合作」

陸狠師用「竹籤」狂刺學生的嘴…畫面曝　家長嚇：動作很熟練

規模遠勝白紙運動！　中國政府禁止鄭州大學生「夜騎開封」

20萬鄭州大學生騎「共享單車」夜衝開封　居民崩潰：像蝗蟲過境

67歲翁挑媳婦！竟「自己留著用」每晚抱著睡　狠甩妻娶了她

電動車搶車位「比人類還兇」　同廠車一起步就撞

12強熱身賽「開箱」首輪大物　曾聖安嚇一跳：有轉播讓我先發？

遭砲彈擊中！唯一中國籍志願兵彭陳亮陣亡　生前認同台灣

小喜鵲遭大鳥「啄頭咬屁股」　原來是爸媽叫小孩「不准啃老！」

快訊／國6埔里隧道追撞！4大小車「頭尾相連」後方短暫回堵

Yuma愛上小王愧疚竟提「你也去玩」　Ryu揭雙出軌時間軸：我們錯開

品酒會女發酒瘋掌摑男店員飆罵　對警叫囂推擠！被帶回保護管束

嚴藝文揭《影后》內幕「原找10個女演員」！　謝盈萱被謝瓊煖震撼當場哭了

中華隊先發打序已有盤算　曾總談威能帝「掌握度蠻高」

Ryu道歉Yuma「願把車房都給她」！　夫妻最後同框時間曝光

全台首家火車麵包店在高雄　復古柴聯車變用成餐空間

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

大陸熱門新聞

20萬鄭州大學生夜騎開封…致嚴重道路癱瘓

26位爸爸養大戰友女兒「接力抱出嫁」影片瘋傳

67歲翁挑媳婦！竟「自己留著用」每晚抱著睡

30歲女懷孕8個月「胚胎離奇消失」　醫：要馬上動手術

剛收224萬聘金！她拿完錢跑去跟前男友開房

人妻生「黑皮膚寶寶」！堅稱沒出軌　醫：有可能

激情車震抓猴實錄！妻怒吼「我沒做」　小王急穿褲尷尬了

父母要求彩禮加130萬　陸女遭男友分手跳河

電動車搶車位「比人類還兇」　同廠車一起步就撞

光棍男突遇26歲女認親　DNA一驗親生的

陸「平民理髮師」一人拉動整條街GDP 顧客大讚：只有她聽得懂人話

規模勝白紙運動 陸政府禁大學生夜騎開封

柳州爆女子遭當街性侵！警方回應了

大陸國腳遭爆「玩母女丼」！正妹氣炸全說了

更多熱門

相關新聞

規模勝白紙運動 陸政府禁大學生夜騎開封

規模勝白紙運動 陸政府禁大學生夜騎開封

中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封，繼2日出現上萬車潮，昨晚傳出超過20萬人參與，騎行大軍連綿數十公里，所到之處路段全被占據。儘管未傳抗議舉動，但夜騎規模遠勝白紙運動，中共急令全面禁止，河南各大學宣布封校。

20萬鄭州大學生夜騎開封…致嚴重道路癱瘓

20萬鄭州大學生夜騎開封…致嚴重道路癱瘓

大學生喝醉躺錯床！抱住陌生男「親密接觸一整晚」

大學生喝醉躺錯床！抱住陌生男「親密接觸一整晚」

陸專家建議有條件年輕人「啃老」 藉機探索認識世界差異

陸專家建議有條件年輕人「啃老」 藉機探索認識世界差異

長輩給力！　20~25歲大學生買房人數增「創5年新高」

長輩給力！　20~25歲大學生買房人數增「創5年新高」

關鍵字：

共享單車鄭州大學生夜騎開封

讀者迴響

熱門新聞

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有

最新詐騙！　一票喊「有收到」

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

即／李多慧哭了！淚訴跟蹤「不是第一次」

北漂女碩士捷運砍人　論文研究「佛法」

剛入職台積電「她驗到2條線」！過來人：一定黑掉

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」！一票妹羞：男友吸爆

即／返家遭噁男尾隨怒報案！李多慧下午4點現身回應

雙11購淘寶　一票人收通知：包裹掉海裡

即／台鐵列車遭不明物撞擊！6窗破損急停駛

女畫家驚爆「Yuma先出軌」：介入婚姻而非感情

李多慧環島結束遭跟蹤　三重警出手了

餐廳老闆偷吃女員工！老闆娘出軌照貼店門

少女淪性奴！炸雞老闆脅：把妳鎖起來

陳佩琪今公布10年收入總額

更多

最夯影音

更多

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面