西門町影城+1！「喜樂時代」進駐今日秀泰舊址　明年Q1開幕營運

▲喜樂時代影城宣布進駐西門町，圖為高雄總圖店。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

西門町今日秀泰影城今年8月底熄燈，成為時代的眼淚。不過，喜樂時代影城今(11日)宣布好消息，已向業主簽約，確定在今日數位影城舊址打造10廳、1350個座位的精緻影城，明年第一季開幕營運，加上目前正開幕試營運中的西門威秀，有望為西門町再注入人潮。

西門町在影業全盛時間，有多達30幾間電影院，隨著商圈轉移、疫情影響，戲院一間一間的關，今日秀泰影城也在今年8月底因租約到期宣布熄燈，轉戰大巨蛋園區。

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▲喜樂時代影城總經理程立峯(左)、喜樂時代影城董事長高素娥(中)、業主萬企代表已完成簽約。（圖／記者許宥孺翻攝）

走了秀泰，但也迎來威秀，此外，喜樂時代影城也宣布參戰西門町商圈，11月8日已與萬華企業舉行簽約儀式，確認在今日秀泰舊址重新打造10個廳共1350個座位數的精緻影城。

喜樂時代指出，全方位的數位影城一樣有著巨幕微影廳、全沙發座椅及多元化的影片選擇，除了硬體設備之外，更深度結合科技、動漫、文創流行的元素在場域空間，影城預計明年第一季開幕與各位觀眾見面。

▲喜樂時代影城插旗西門町，盼能找回電影街光榮。（圖／記者許宥孺攝）

喜樂時代影城總經理程立峯表示，曾經的西門町是台灣最著名的電影街，雖然現在影城業的寒冬只過了一半，但我們依然勇敢地接下今日數位影城。除了基於擴點計畫的推動外，更多的是不忍電影觀眾積累數十年的集體回憶就此漸漸消散。因此，西門町的影城不能少了喜樂時代，希望和商場攜手共創商圈的繁榮。

業主萬企代表也表示:「作爲歷史悠久的萬華老品牌，看著西門町商圈的盛衰，持續的社區發展跟社會責任對企業來說是非常重要的，這次與喜樂時代影城程總的合作理念一拍即合，我們有信心讓大家重遊今日商場，找回屬於今日的興盛。」