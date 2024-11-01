東區沒落「他驚見1商圈超強」　外國客也多！網懂：看起來像韓國

▲西門町奪「台北最強景點」冠軍。（圖／記者項瀚攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前有網友驚呼，西門家樂福常常湧入韓國觀光客，最愛爆買黑人牙膏與鳳梨酥，讓店員都傻眼。而最近一名網友則好奇拋問，西門町為何人潮越來越熱絡，反觀東區則沒落了，「發展起來的原因是什麼？」文章引發討論，「我在地人啦，有衰退過，但最近幾年因為外國觀光客，所以又起來！」

一名網友在PTT表示，東區商圈人潮似乎不如10年前了，就他觀察，「現在都是百貨公司和醫美，外國人也不會去」，有錢人都轉去逛信義區。

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原PO繼續說道，反而是10幾年前就很夯的西門町，人潮現在越來越熱絡，吸引很多外國觀光客朝聖，因此讓他好奇「發展起來的原因是什麼？」

底下網友熱議，「因為看起來很像韓國」、「 東西輪流而已啦，沒有不衰」、「青少年很多，一直有新人潮」、「以前西門町的榮光是港日韓大咖都搶來辦簽唱會，玫瑰大眾整天擠爆」、「與北車的距離近」、「東區人潮是被信義計劃區吸走」、「我在地人啦，有衰退過，但最近幾年因為外國觀光客，所以又起來」、「機場捷運到北門後，西門町的旅館開始變多，觀光客也開始多起來」。

根據北市觀光傳播局最新統計，今年截至8月份「五大景點」冠軍就是西門町商圈，狂吸2021萬人次造訪，人潮輾壓台北101與松山文創園區。

北市觀光傳播局也分析奪冠原因，「西門町商圈」位居今年1至8月北市景點人氣之首，也是外籍旅客最常遊覽的景點，交通便利是吸引人潮的主因，鄰近捷運台北車站、捷運西門站及機場捷運等，以及有在地小吃加持，更是多元流行文化的聚集地，擁有電影、音樂、文創、塗鴉、刺青、街頭表演、動漫及潮流服飾等多元元素，也有許多優質旅宿。