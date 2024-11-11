美駐聯合國大使人選曝光！她力挺「武裝台灣」　推動反中法案

▲紐約州眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）預計成為美國駐聯合國大使。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）10日晚間證實，已經邀請紐約州共和黨眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik），擔任駐聯合國大使。40歲的她曾經公開力挺武裝台灣，也曾主導推動封殺中國企業的法案。

川普表示，很榮幸提名史蒂芬尼克出任美國駐聯合國大使，「她是非常堅強、堅韌且聰明的美國第一鬥士。」史蒂芬尼克也證實接受職位，「在與川普總統談話的過程中，我表達了接受這項人事提名有多麼榮幸，也希望能夠獲得美國聯邦參議院的同事支持。」

CNN報導，史蒂芬尼克是眾議院第4號人物，黨內主要募款人，多年來更是川普在國會的堅定支持者之一。她2014年首次挺進眾議院時，以30歲之齡成為史上最年輕的女議員。

不過，史蒂芬尼克並非一直都是川粉。政治生涯初期，她自詡為「獨立的聲音」，表現非常溫和，還被共和黨籍的前眾院議長萊恩（Paul Ryan）盛讚是一名「建設者」，「在一個政治大多都在互相攻擊的時代，這絕非易事。」

2016年大選期間，史蒂芬尼克仍對川普抱持懷疑態度，投票反對川普最具標誌性的「2017年減稅及就業法案」，有時還會公然批評對方。到了川普執政初期，她卻從批評者轉變為捍衛者，一部分是因為川普在其選區、紐約上州非常受歡迎。

在2019年的川普彈劾聽證會上，史蒂芬尼克因為強勢表現成為「共和黨新星」，2020年大選之後，她再度挺身支持川普，拒絕在眾議院認證拜登勝選，還宣揚川普關於選舉詐欺的錯誤說法。

2021年5月，史蒂芬尼克被任命為眾議院共和黨大會主席，也是軍事委員會、情報特別委員會、眾議院跨黨派組織「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）成員，該組織宗旨是持續深化美台長期夥伴和友好關係。2022年，她公開支持武裝台灣，支持協防台灣的法案，今年9月更主導推動「反制中共無人機法案」，把將中國大疆公司產品列入黑名單。

川普今年展開競選時，她也被視為潛在副手人選之一，甚至公開爭取這個職位，宣稱自己「將很自豪替未來的川普政府服務。」