UNIQLO隱藏1福利「每月爽拿0元衣服」！常客：拿過羽絨外套

▲每月都有一次抽獎機會。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

日系服飾「UNIQLO」深受台人喜愛，在台灣至少有70間店舖，一名為梅姐的團購主透露，只要下載並註冊UNIQLO的會員，透過APP申請想體驗的商品，男生、女生及幼童都有，只要抽中就可以免費兌換，每月可以申請一次，底下就有網友留言，曾抽中羽絨外套。

梅姐在TikTok影片指出，下載UNIQLO的App並註冊會員，點選右下角的人像圖示，選擇「免費商品體驗」，接著在會員活動中選擇男性、女性或幼童三個選項中的一個，最後選擇想要「免費體驗」的商品並按下申請。

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▲先下載App並註冊會員。（圖／翻攝自TikTok／mei.kao）



梅姐提到，UNIQLO會在每個月進行一次抽獎，幸運的會員將有機會獲得免費商品，每位會員每個月只能參加一次抽獎，若中獎，UNIQLO會通過電子郵件或App發送通知。會員只需憑中獎通知到門市，就可以領取自己想要尺寸的商品，「知道的人很少，因此中籤率很高」。

梅姐也強調，這不是貪小便宜，這其實是企業總行銷預算的一部分，就像百貨公司專櫃會提供試用品一樣。

貼文曝光，不少網友直呼長知識，「超強，總是分享很少人知道的省錢資訊」、「能抽到才有」、「我之前本來刪掉了，因為累積點數也只能網購，但知道這個馬上載回來」。但也有網友哀號，「不要再宣傳了，愈來愈難抽」、「很難抽到」、「用了8次只中1次」、「現在說完機率就變很低了」、「完蛋了我本來每月可以穿的」、「講出來了，中獎機率嘎嘎往下」、「用買的比較快，從來沒中過」。

除了UNIQLO之外，快時尚品牌GU也有一項讓消費者獲得免費商品的活動，只要成為「GU MANIA」，也就是「GU狂熱粉絲團」，就有機會獲得免費商品。只需擁有GU會員ID和個人的Instagram帳戶，就可免費申請成為「GU MANIA」。

一旦成為「GU MANIA」，消費者將有機會不定期參與商品試穿活動，獲得出席獨家活動的資格，甚至參與新商品的開發。有網友分享，他在成為「GU MANIA」後，打開APP就發現獲得了一件「重磅休閒大學T」，幸福來得如此突然。