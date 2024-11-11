賀錦麗上台？　前幕僚出奇招「籲拜登請辭」：實現美國首位女總統

▲ 儘管選前民調不分上下，賀錦麗仍敗給川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國副總統賀錦麗挑戰白宮大位失敗，慘輸共和黨對手川普，而她的前發言人西蒙斯（Jamal Simmons）10日上節目語出驚人，呼籲總統拜登主動請辭，讓賀錦麗成為第47任總統，也是美國史上首位女總統。

美國政治新聞網站Politico報導，西蒙斯在CNN政論節目《國情咨文》上說道，「拜登是位傑出的總統，已經實現許多他做出的承諾，如今還有最後一項承諾可以兌現，也就是扮演過渡性角色」，「他可以在未來30天內辭去總統職務，讓賀錦麗成為總統」。

西蒙斯表示，此舉可讓賀錦麗免於在自己敗選後監督1月6日的政權交接儀式。但目前並無跡象表明賀錦麗正尋求或盼望此事，她的團隊目前未發表回應。

他指出，「這將主導新聞議題。民主黨人必須學習戲劇性與透明度，並在公眾面前展現」，「如今該是我們改變民主黨運作方式的時候了」。

西蒙斯說明，這麼做不僅可減輕下一位女性參選人背負的「首位女總統」重擔，還可打亂川普團隊製作「45-47」紀念周邊商品的計畫，代表他擔任第45和47任總統。

節目過後西蒙斯也發文重申，「拜登應該辭職，讓賀錦麗成為第一位女總統，這會扭轉局勢， 讓賀錦麗無法主持1月6日的儀式，也讓下一位女性競選更輕鬆」。