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8天加班41小時！陸科技廠員工「宿舍暴斃」　公司拒付薪資、加班費

▲桃園市涂姓男子今年3月間身體不是到中壢區某醫院掛急診，治療過程卻情緒失控將3名醫護人員徒手毆打成傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲刑男過世以後，公司以勞動關係消滅為由，拒絕支付薪資、加班費。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

山東省青島市日前發生一起工作意外，39歲的邢姓男子到某科技公司工作，沒想到8天內加班了41小時，到職僅短短10天，就在員工宿舍暴斃。公司得知消息以後，不但拒絕支付加班費，更是以勞動關係消滅為由，拒絕支付薪資，讓家屬相當憤怒。

綜合陸媒報導，刑男今年10月6日入職青島某間科技公司，擔任紙箱堆疊的工作，沒想到光是10月6日至10月15日之間，扣除休假的2天，短短8天內一共加班了41小時，嚴重超出正常工時。

邢男10月16日上班後，感覺到身體不適，上午10點55分請假回宿舍休息，沒想到下午2點多進入宿舍廁所，便沒有再出來。過了約50分鐘，邢男被發現倒臥在廁所，已經失去意識，嚇得宿舍主管立即打電話通知救護車，但經過搶救後，邢男仍舊不幸身亡，診斷結果為心因性猝死。

不過，該間科技公司得知邢男的死訊，並未積極處理，甚至指稱邢男過世以後，雙方的勞動關係消滅，因此不願支付薪資、加班費。家屬實在沒有辦法，只能透過媒體發聲、向社會求助。對此，該間科技公司則回應，目前仍在協商與談判中。

科技公司表示，平常他們是委託仲介公司找員工，員工是與仲介公司簽訂合約，雙方屬於勞務派遣形式，並非正式員工，接下來會請仲介公司一起來協商這件事。

 
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