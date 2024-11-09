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社會 社會焦點 保障人權

勞動部公務員爆遭職場霸凌輕生　同事怒曝「長官下令不准蓋白布」

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部回應，已針對該事件啟動行政調查。（圖／記者廖婕妤攝）

記者柯沛辰／綜合報導

勞動力發展署北基宜花金馬分署4日傳出公務員在新莊辦公室輕生，同僚看不下去，發文揭露吳姓死者生前曾遭職場霸凌，不僅工時超長，不停加班，還得成天忍受長官歇斯底里破口大罵。消息曝光後，引發各界關注。對此，勞動部8日回應，已針對該事件啟動行政調查。

疑似死者同事的網友在Treads發文爆料，吳男是位認真的公務員，時常早上6點前就上班，到了下午4點可以下班時，總是「先打下班卡」再接著繼續加班，「你的工時超長，你努力工作，你一直加班，你沒有留下過勞的證據，但是我們看在眼裡，大家心知肚明。」

該名網友回憶，「想起之前你曾經有機會可以調走，後來同事慰留你，你很善良，還是留下來和大家共同奮鬥，繼續接受長官各種莫名其妙自以為是、以為可以領先超越其他機關又非常離譜的要求，然後，也持續被長官歇斯底里破口大罵。」

該名網友指出，吳姓死者被長官要求寫人工智慧系統標案，其他單位沒有這樣被要求，1日被長官退件後大罵，要求4日務必交件，「你默默忍耐，吞了所有的苦，沒有和大家訴說。」11月3日，吳男在辦公室加班，提早完成案件，晚上家人來找人卻被保全擋下，無法及時找到人，「11月4日，你把你的性命也一併交了出來。」

網友不解地說，事發後長官約大家談話，本以為是大家長要給予安慰，怎料卻是要求大家噤聲，「想要全面封鎖消息，這是什麼年代？以為可以隻手遮天。」後來，長官再跟大家訓話，竟提及有同仁已經立刻「通靈」，稱死者在另一個世界過得很好，若再有人傳遞不實言論，「就是不尊重亡者」。

網友說，當天醫護人員要送遺體離開時，有人「擔心長官緊張」，不允許醫護搭乘長官專用電梯，也不允許醫護為遺體蓋上白布，理由是「擔心引起其他人恐慌」。當下救護員反映這樣不符規定，「但長官非常固執，就是不准。這樣要求救護人員違反規定又不尊重同事，行為蠻橫，令人憤怒。」

多篇爆料一出，迅即引起各界關注。對此，勞動部8日回應，針對此案已啟動相關行政調查，由次長許傳盛召集跨單位成員啟動調查，待案件未釐清前，不宜多做揣測。

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