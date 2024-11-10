男童店內奔跑跌倒「沒人扶」？媽衝超市砸店...網揭恐怖後果

▲「疑兒子盒馬鮮生摔倒沒人扶媽媽砸店」的影片，昨登上微博熱搜第一。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一段標題為「疑兒子盒馬鮮生摔倒沒人扶媽媽砸店」的影片，昨（10日）登上微博熱搜第一，在榜時間超過3小時，引起網路熱議。據悉，湖南一名家長近日帶孩子逛超市，期間男童在店內奔跑導致摔倒，之後出現短暫暈厥，被診斷為腦震盪；家長認為，孩子跌倒後沒有工作人員上前攙扶，氣得跑到超市砸店。

《紅星新聞》報導，據網友爆料，這起事件發生在湖南長沙，該名家長上月帶孩子逛超市，兒子在奔跑期間摔倒且出現短暫暈厥，去醫院檢查診斷出腦震盪、右側頂部頭皮血腫。家長認為，孩子摔倒時，竟沒有工作人員上前把人扶起，孩子目前還在昏迷，就此事去超市砸爛店內商品，想要討說法。

男孩母親發視頻稱，「盒馬鮮生店大欺客，孩子摔了沒人來幫一下，良心何在？沒有一個工作人員來幫一下，至今還在昏迷」。她還說，「哪怕員工聯繫一下負責人，叫一下120都可以，各個冷眼旁觀，現在也沒有盒馬的負責人來跟我聯繫一下，哪怕關心一下孩子情況，盒馬就是這個服務態度嗎？」

▲男孩奔跑時不慎摔倒，導致短暫暈厥。（圖／翻攝自微博）

對此，超市工作人員表示，「當時有工作人員過去問他了，需不需要打電話給家長，或者是打120給他先送到醫院去看一下。小朋友當時自己站起來就說沒什麽事情，然後就走掉了。」目前門市已申請部分賠償，但家長不同意，所以還在協商中。

對此，網友紛紛留言「監護人就在附近，作為一個家長，放任自己小孩在超市內奔跑才是受傷的主因。老想把責任全推到別人扶不扶上」、「這種還好沒人扶 ，扶了不是更無賴」、「如果扶了，又會纏上這個幫忙的人的，處理不當，不該移動」、「店員看到她兒子暈倒，不知道什麽原因暈的，肯定不敢隨便扶，需要醫護人員初步判斷能否移動，才好動作」。

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