2千人立院集結為野生動物請命　籲犬貓「外來入侵種」列課綱

▲2千位民眾在立院集結遊行，為野生動物請命 。（圖／記者楊惠琪攝，下圖同）

記者楊惠琪／台北報導

「2024為野生動物而走」大遊行今在立法院群賢樓前舉行，主辦單位「為野生動物而走行動聯盟」指出，近年遊蕩動物騷擾、攻擊野生動物的案例倍增，政府的TNR管理策略反而讓遊蕩犬隻數量增加，要求政府精進遊蕩犬貓與生態熱區管理，並提出將犬貓是「外來入侵種」的概念列入中小學課綱。

為野生動物而走行動聯盟今號召2千人到場，遊行民眾高喊「犬貓問題不逃避，政府面對不消極」、「好心餵食成惡果，野生動物受折磨」等口號，現場還有25個動保團體設置的動保市集、多名專家學者接力演說，立委洪申翰、張雅琳、洪孟楷等人，與農業部動保司長江文全也到現場接受野保團體的陳情書。

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遊行總召吳奕達表示，2017年零撲殺政策實施後，TNR（Trap-Neuter-Return，誘捕、絕育、回置）成為國內目前管理遊蕩犬貓的主要策略，但遊蕩犬貓絕育後回置野外，仍對野生動物具威脅性，且根據審計部去年報告，109年至112年農業部累積編列逾3.5億萬元經費執行捕捉及絕育，遊蕩犬數量卻不減反增，顯見TNR策略需重新評估。

為野生動物而走行動聯盟指出，近年包括白鼻心、石虎、穿山甲、鳥類等野生動物，受遊蕩動物騷擾、攻擊案件攀升，中研院台灣生物多樣性機構建置的台灣物種名錄，已在2022將家犬、家貓列為外來入侵種。師大生命科學系教授林思民說，犬貓在科學上被定義為外來入侵種，卻有很多國中小老師不知道，政府官員也缺乏科學觀點，認為犬貓為外來入侵種的概念，應該列入課綱。

吳奕達強調，遊行的訴求並不是要製造野保與動保的對立，特別提出遊蕩犬貓問題，並非刻意忽視路殺、環境開發等威脅，而是要凸顯野生動物、遊蕩動物「都活得不好」的現況，若民眾可以具備正確觀念，就能降低棄養、放養的發生。

農業部動保司長江文全表示，犬貓是否為外來入侵種，目前學界尚無定論，如果列入侵種是代表可以移除的話，目前國內社會對依法安樂死仍存有疑慮，移除恐怕會遭致更多阻力，農業部尊重各界意見，但是否列入課綱，必須有社會高度共識。

針對野保團體批評政府管理遊蕩犬政策成效不佳，江文全表示，遊蕩犬管理本來就要多管齊下，且考量都市、鄉鎮與農業社會差異，而不是統一標準化作法，強調未來會更細膩，也會請各地方政府落實政策，如果這些政策沒推動，現在遊蕩犬的數量恐怕會增加更劇烈。

為野生動物而走行動聯盟提出三大訴求，包括「精進遊蕩犬貓管理與減量」，要求釐清飼主定義，落實野外調查，重新評估TNR策略，保護區犬貓禁餵移置；「強化生態熱區遊蕩犬隻管理計畫並擴大範圍」，應達到生態熱區要無犬、訂定熱區禁餵規範；「提升國民對野生動物保育與伴侶動物福祉的認識，將犬貓列入課綱外來入侵種案例」。

此外，台灣動物共生聯盟今也派員到集會現場和平理性舉牌，該聯盟指出，威脅野生動物存續的主要困境是棲地破壞、路殺威脅、殘忍陷阱等，勿以浪犬代罪替死，而將犬貓入課綱強調「外來種入侵」將誤導下一代，助長社會殘忍風氣。流浪動物源頭是棄養及放養未絕育犬貓，唯有確實落實絕育及晶片寵登，才能根本從源頭杜絕流浪動物。