台灣麝香貓不吃咖啡豆　生多所10年監測：族群往高海拔移動

▲農業部公布台灣麝香貓10年監測成果。（圖／生物多樣性研究所提供）

記者楊惠琪／台北報導

台灣麝香貓因習性敏感、行蹤隱蔽，國內活動記錄罕見，少有人親眼目睹真面目，被野保界稱為「神秘的哺乳類動物」。農業部生物多樣性研究所歷時10年追蹤監測發現，因為棲地干擾等因素，麝香貓逐漸往中高海拔處移動，推估已有穩定族群。至於台灣麝香貓是否跟印尼一樣產咖啡？生多所說，台灣麝香貓以齧齒類、昆蟲等為主食，不吃咖啡豆，也呼籲民眾不要購買有動保爭議的麝香貓咖啡。

生多所今日舉行記者會，發布10年來麝香貓族群活動的監測結果。生多所副研究員蔡繼鋒表示，麝香貓在分類上屬於靈貓科，為珍貴稀有保育類野生動物，其體型全長約80至110公分，體重約2至4公斤，是雜食性動物，以齧齒類、昆蟲和蚯蚓為主，原本主要棲息於台灣海拔1000公尺以下的低海拔區域。

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蔡繼鋒指出，雖然麝香貓分布範圍與人類活動區域重疊度不低，但因其生性敏感、行蹤隱蔽，增加研究難度，傳統調查方式難以直接記錄發現，因此台灣麝香貓的生態與野外族群真實狀況始終成謎，過去紀錄僅侷限於少數幾處低中海拔的森林區域。

蔡繼鋒說明，生多所高雄藤枝研究中心在不同海拔梯度系統性設置自動相機樣站，進行野生動物長期監測調查，累計超過30萬個工作小時，早年發現麝香貓僅出現在於海拔1100公尺以下的林道沿線，從2014年起發現首度現身在海拔1600公尺以上地區，2023年後更集中出現在海拔1750公尺以上的山區。

至於台灣麝香貓是否也產咖啡？蔡繼鋒說明，其實在印尼生產麝香貓咖啡的是椰子貓，與台灣麝香貓同屬靈貓科動物，但來自不同的屬，兩者分類關係雖然很近，但卻是各自獨立的物種，只是因為俗名翻譯關係，都統稱麝香貓。

蔡繼鋒進一步指出，台灣麝香貓以齧齒類、昆蟲和蚯蚓為主食，不吃咖啡豆，印尼的麝香貓咖啡則是業者為了產業需求，只餵食椰子貓吃咖啡豆，再把隨糞便排出、無法消化的咖啡豆烘焙成「麝香貓咖啡」，過程相當不人道，會導致動物營養不良、腸胃消化不良，引發動保爭議，呼籲民眾應該避免購買飲用。

蔡繼鋒總結近10年的研究資料顯示，目前在藤枝研究中心轄內海拔1500至1800公尺全年均可發現麝香貓活動記錄，樣區內自動相機多次記錄到不同個體覓食、排遺、以及領域標記行為，研判已有穩定族群，但也發現麝香貓開始出現在遠離人類聚落的地區，包含過往不常出現的中海拔霧林帶，以及玉山國家公園的高海拔區域，主因是棲地干擾因素，讓麝香貓族群越往高海拔移動。

生多所表示，麝香貓相關生態與分布模式尚待持續解密，但減緩對棲地的干擾並建立適宜的生態廊道，瞭解不同物種間的交互作用，同時加強流浪動物管理，將有助於確保麝香貓的繁衍存續，也是生物多樣性保育的重要目標。

▲生多所副研究員蔡繼鋒簡報台灣麝香貓監測成果。（圖／記者楊惠琪攝）