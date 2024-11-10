從美妝→修復神經！血腫權威陳耀昌創瑞福生醫：外泌體應用搶台灣第一

▲瑞福生醫創辦人陳耀昌(左2)、生策會創會會長王金平(左4)共同出席新總部開幕典禮。（圖／瑞福生醫提供）

文／今周刊

「陳耀昌（瑞福生醫創辦人）是我台南一中的學弟，他一直希望邀請我來這場盛會。」6月６日在瑞福生醫新總部的開幕典禮上，生策會創會會長、前立法院長王金平說的，一方面是他的個人相挺，另一方面也是他對於生技醫療產業，在「再生醫療雙法」三讀後，可望迎來又一波發展榮景的期待。

被譽為施做台灣骨髓移植第一人，目前擔任瑞福生醫首席顧問的陳耀昌，過去也曾擔任國衛院幹細胞中心的創所主任，「接下來，就是再生醫療的時代。」陳耀昌說的，是從幹細胞中心開始投入細胞研究，甚至推動台灣細胞醫療促進協會的成立，看好再生醫療應用的持續發展，他笑說此次創業是他「現在75歲、正追逐生技的夢。」

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創立瑞福生醫，陳耀昌指出是看到外泌體的應用可能性。陳耀昌說明，過去在間質幹細胞的長期臨床研究，其成果「非常不如預期，但發現外泌體的效果非常好。」這也成為瑞福生醫的發展重點，從外泌體切入市場。

台日合作，神經修復外泌體成重點項目

瑞福生醫策略長陳彥榮說明，預計今年下半年度會推出外泌體的美妝保養品，並指出未來的「重頭戲，會是醫藥外泌體」。他指出，瑞福生醫的第一個醫學產品會是針對神經的外泌體，「希望能幫助神經退化症的修復。」另一項產品規劃，則是用於皮膚修復的外泌體，「可以用來做美容保養，也可以做糖尿病傷口照護。」

其中，瑞福生醫的神經修復外泌體，與日本佐賀大學教授中山功一合作，「教授他有獨門配方，可以製造人體神經。」陳耀昌透露，這將是瑞福生醫重要的發展項目。

只不過，如今市場上多數外泌體仍止於原料使用，應用在美妝保養品的添加成分內。對此，永立榮生醫總經理黃效民說明，這源自於外泌體要成為藥物並不容易，「外泌體就像是中藥的複方，他有很多成分，所以品質一致性、安定性，還有療效(藥理效應)都要非常清楚。」

「瑞福可以做到台灣第一，帶給全人類最好的夢想。」瑞福生醫董事長許淑幸強調，瑞福生醫團隊有非常先進的外泌體技術，如今在台北生技園區成立新總部，「要打造全新的生技獨角獸。」

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