人妻出國3年一去不回！理由竟是「改吃素」...癡情尪心碎了

▲越南籍妻子返鄉探親一去不回，人夫阿良持續匯錢給老婆，對方卻拒絕回台。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

人夫阿良2016年娶了越南籍妻子小玲（均化名），小玲在2021年返鄉探親後就一去不回，滯留在越南，卻不斷跟阿良索取金錢，阿良2年來前後匯了20多萬元台幣給她，最後卻換來對方以「改吃素」的藉口拒絕回台，阿良心灰意冷下，只好訴起離婚。

越南籍人妻小玲返回越南後就遲遲不回台灣，期間還陸續向老公阿良索討超過20萬元，沒想到阿良傻傻付錢，老婆卻依舊不肯回台，甚至荒唐以改吃素的理由塘塞，繼續滯留越南，最後阿良在無奈下只好向法院提出離婚訴訟。

法院多次通知小玲出庭應訴，但她皆未到場，且未提出任何書狀聲明或陳述以表達意見，法官審酌小玲雖已取得我國國籍，但從2021年12月出境後，長期滯留國外。因此認定小玲之行為符合民法第1052條第1項第5款，夫妻之一方無正當理由，不盡同居義務，已構成惡意遺棄，另一方可以向法院訴請離婚。

法院認為小玲長達3年未歸，滯留海外未盡配偶同居義務，已構成惡意遺棄，依此依法准予離婚。



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