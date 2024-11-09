1歲嬰遭虐死！生母家暴兩度不成案　高雄市府：會提升社工敏感度

▲高雄1歲男嬰頭部重創亡，23歲生母涉嫌虐嬰。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名23歲吳姓女子涉嫌虐死1歲5個月大的兒子，男嬰遺體經過解剖複驗，檢方發現男嬰頭部、顏面有多處新舊傷痕，認為是兒虐案件，吳女羈押獲准。事實上，吳女過去曾2度被通報家暴，但社會局訪視後，2次都沒有成案，這次發生憾事，社會局遭質疑有訪視疏失，但社會局強調，社工訪視頻率都符合衛福部規定，但此案會列入教材，對於傷痕判斷會再提升敏感度。

這起案件發生在6日晚間10點多，社會局接獲醫院通報指出，急診室一名吳姓男嬰頭部、顏面、身體有多處傷勢，疑似遭到虐待。23歲吳姓母親表示，兒子6日下午3點多從床上摔下，才會造成頭部外傷，她發現兒子眼神呆滯且呼吸急促，緊急打電話給李姓同居人，兩人騎車將孩子載往醫院就醫，抱進醫院檢查時還有呼吸心跳，但於7日凌晨1點多宣告急救無效。

▲生母發現男嬰有異樣後，並非叫救護車，而是打給同居人求救，兩人再將男嬰送往醫院。（圖／記者許宥孺攝）

檢方介入調查後，發現案情不單純，因為吳姓生母在去年12月、今年3月就曾2度被婆婆通報家暴，疑似虐待小孩。社工在第一次通報後進行訪視時，發現男嬰身上有瘀青，但釐清後發現是撞到嬰兒床護欄，只能算是疏失，事後提供親職教育及追蹤案家確認有加裝護墊避免男嬰再受傷。

社工第二次接獲通報，婆婆指出「孩子全身是傷，但沒看到媳婦打小孩」，社工再前往訪視，沒有在男嬰身上發現傷勢，而婆婆也無法提供相關證據，因此2次家暴都沒有成案。

吳姓女子在去年7月時，因經濟狀況不穩定向社會局求助，被列為脆弱家庭，社會局提供急難救助、慈善濟助、尿布、奶粉及生活物資、育兒指導並轉介托育及就業等服務，並持續訪視、提供3次育兒指導服務，同時安排孩子銜接公托，但吳女選擇自行照顧。

▲吳女曾2度被婆婆通報家暴，但社會局訪視後都沒成案。（圖／記者陳宏瑞攝）

如今男童不幸身亡，社會局遭質疑訪視有疏失，社會局則指出，至2024年10月29日止，共訪視17次，電訪12次，其中今年3至10月訪視8次，電訪8次，社工訪視頻率符合衛福部規定。

社會局強調，兒虐憾事是社工人員最不樂見的，本案後續將列入教材，對於傷痕判斷聯合醫療專業再提升敏感度；另本案已進入司法程序，社會局主動提出獨立告訴，確保兒童權益。相關紀錄會提供司法機關，靜待司法調查結果。