北捷立告示「兩側皆可站」　他進站目擊1場景嘆：還是潛規則戰勝

▲北捷加強宣導「兩側皆可站」，他見一幕嘆「還是潛規則戰勝」。（圖／台北捷運公司提供）

記者趙蔡州／綜合報導

電扶梯「靠右站立」早已取消，北捷甚至為此設置「兩側皆可站立」告示牌，但多數人習慣仍難以改變。有一名網友近日乘坐台北捷運時目擊，幾乎所有民眾都維持靠右站立，讓他感嘆「最終還是潛規則戰勝了立牌」，貼文一出立刻引發網友討論。

原PO在Threads貼出北市某捷運站的電扶梯照片，可以看見明明「兩側皆可站立」宣導立牌就放在中間，但所有使用的民眾仍維持靠右側站立，讓他忍不住感嘆，「最終還是潛規則戰勝了立牌」。

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▲網友原文。（圖／翻攝自threads）

貼文一出立刻引發網友熱議，意見分成兩派，其中一派網友認為，電扶梯兩側本來就應該都可以站，趕時間的人應爬自行樓梯。另一派網友則說，應該讓出左側，讓趕時間的人能夠加速通過，這是同理心的表現，而且部分捷運站出入口沒有樓梯，趕時間還是以走電扶梯最快。

還有人說，「反正解決方法就是把手扶梯速度調快，台灣的手扶梯真的慢得要死，調快就沒人硬要走了」、「不管哪一派，人家規定怎麼寫就怎麼做，你不要，那就尊重站左邊的人，一堆人說『不可以，只能站右邊，左邊不能站』，捷運是你家開的喔？」、「就算我知道我還是選擇靠右站，因為我是很貼心」、「立牌是勸導建議不是強制」、「我就會站左側，趕時間請走樓梯」。