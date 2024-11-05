　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北捷立告示「兩側皆可站」　他進站目擊1場景嘆：還是潛規則戰勝

▲▼北捷向旅客宣導，搭乘手扶梯時，不分左右邊，皆可站立。（圖／台北捷運公司提供）

▲北捷加強宣導「兩側皆可站」，他見一幕嘆「還是潛規則戰勝」。（圖／台北捷運公司提供）

記者趙蔡州／綜合報導

電扶梯「靠右站立」早已取消，北捷甚至為此設置「兩側皆可站立」告示牌，但多數人習慣仍難以改變。有一名網友近日乘坐台北捷運時目擊，幾乎所有民眾都維持靠右站立，讓他感嘆「最終還是潛規則戰勝了立牌」，貼文一出立刻引發網友討論。

原PO在Threads貼出北市某捷運站的電扶梯照片，可以看見明明「兩側皆可站立」宣導立牌就放在中間，但所有使用的民眾仍維持靠右側站立，讓他忍不住感嘆，「最終還是潛規則戰勝了立牌」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼北捷電扶梯兩側都可站 他進站見1幕嘆：潛規則戰勝。（圖／翻攝自threads）

▲網友原文。（圖／翻攝自threads）

貼文一出立刻引發網友熱議，意見分成兩派，其中一派網友認為，電扶梯兩側本來就應該都可以站，趕時間的人應爬自行樓梯。另一派網友則說，應該讓出左側，讓趕時間的人能夠加速通過，這是同理心的表現，而且部分捷運站出入口沒有樓梯，趕時間還是以走電扶梯最快。

還有人說，「反正解決方法就是把手扶梯速度調快，台灣的手扶梯真的慢得要死，調快就沒人硬要走了」、「不管哪一派，人家規定怎麼寫就怎麼做，你不要，那就尊重站左邊的人，一堆人說『不可以，只能站右邊，左邊不能站』，捷運是你家開的喔？」、「就算我知道我還是選擇靠右站，因為我是很貼心」、「立牌是勸導建議不是強制」、「我就會站左側，趕時間請走樓梯」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
資深導演心肌梗塞過世
川普表現史上最好！顧問：投票率成勝選關鍵　籲秘密武器重出江湖
北捷立告示「兩側皆可站」　他進站目擊1場景嘆：還是潛規則戰勝
好多人搞錯！5種「假蔬菜」害血糖飆高　醫生示警了
布丁三姊弟么弟爆染毒「淪詐團車手」！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交往9個月！大11歲男友「極限挑逗」卻不做愛　她崩潰求解

北捷立告示「兩側皆可站」　他進站目擊1場景嘆：還是潛規則戰勝

快訊／高雄跟進！即日起學校午餐「禁用飛馬牌咖哩粉」至學期末止

飛馬咖哩粉含蘇丹紅　教育部發禁令：學校午餐全面停用到明年1月

不敵康芮強襲「偵颱哨兵」陣亡　氣象署發文悼：光榮殉職

幼兒染流感易重症還會中耳炎！醫提醒：未滿9歲初次打疫苗要打2劑

從競賽到實習的跨域先鋒！世新大學觀光系勇奪高中生最愛第一名

8個月逾15萬人印尼旅客來台　女星Mikha任首位台灣觀光代言人

「政策引導」實現「香港直航花蓮」　五月天樂團再出發創新契機

強化國防教育！桃園6千高中職學生打靶...每人5發T91步槍實彈

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

無大重機駕照騎R1自摔　時速破百擊落路旁4重機

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

交戰片曝！吳忠達一身戎裝　槍聲中自拍...前線無奈嘆息

綠控陳玉珍突宣布審財劃法到12點　吳秉叡扯爆主席台麥克風

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

交往9個月！大11歲男友「極限挑逗」卻不做愛　她崩潰求解

北捷立告示「兩側皆可站」　他進站目擊1場景嘆：還是潛規則戰勝

快訊／高雄跟進！即日起學校午餐「禁用飛馬牌咖哩粉」至學期末止

飛馬咖哩粉含蘇丹紅　教育部發禁令：學校午餐全面停用到明年1月

不敵康芮強襲「偵颱哨兵」陣亡　氣象署發文悼：光榮殉職

幼兒染流感易重症還會中耳炎！醫提醒：未滿9歲初次打疫苗要打2劑

從競賽到實習的跨域先鋒！世新大學觀光系勇奪高中生最愛第一名

8個月逾15萬人印尼旅客來台　女星Mikha任首位台灣觀光代言人

「政策引導」實現「香港直航花蓮」　五月天樂團再出發創新契機

強化國防教育！桃園6千高中職學生打靶...每人5發T91步槍實彈

王大陸這舉動讓楊祐寧握緊拳頭　張艾嘉怒吼林柏宏　「現在就給我回來！」

導演朱鳳崗離世享壽78歲！　遺作《卡卡囌》被轟「最噁心國片」挫敗

《大學生》夏曼娣生了！　甜曬愛女萌照報喜：最勇敢的一天

法院駁回德州、密蘇裡州要求　允司法部派員監督投票

蘇丹紅再現！雲林營養午餐禁止使用辣椒粉、咖哩粉

蘇丹紅風波再起！基隆宣布學校午餐「禁用辣椒粉、咖哩粉」

交往9個月！大11歲男友「極限挑逗」卻不做愛　她崩潰求解

不知不能吃？校園掉落油桐花籽　桃園4學童誤食中毒

許玲玲寫真全裸入鏡　尺度過大無法上架　絕美尻肉曝光

川普表現史上最好！顧問：投票率成勝選關鍵　籲2016秘密武器重出江湖

女排球員神回擊震驚全場　臉被排球擊中竟反彈得分

生活熱門新聞

台南羊肉爐遭爆長蛆！業者喊告：限一周道歉

快訊／10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

快訊／銀杏轉中颱！最新路徑曝　環流雨彈炸北東

寧月花1000買水！過來人曝飲水機恐怖真相

最正啦啦隊傳死會　IG洩男方疑是富邦投手

台灣未來恐有大災情！　專家1原因示警

銀杏恐轉中颱　12縣市陸上強風特報

苦盡甘來！11月運勢逆襲TOP3生肖

有簽協議！父遺願「給小妹1億」大哥反悔　她提告卻敗訴

銀杏颱風周四、周五最靠近「2地恐有豪雨」　低溫跌到17度

百萬YTR求婚成功！粉絲感動炸：孩子王長大了

三商炸雞改名遭波及　拿坡里求饒

「3年級壓軸題」一堆人想開根號！律師搖頭

銀杏「先減慢再加速」　最新各國路徑曝

更多熱門

相關新聞

北捷稱「漲票價是時間問題」　蔣回應了

北捷稱「漲票價是時間問題」　蔣回應了

台北捷運公司近3年電價漲幅達75％，導致成本增加14億元，將於11月董事會中討論策略；有議員認為票價應遵循「使用者付費」，但也擔心降低乘客搭乘意願，北捷總經理黃清信稱，會持續推廣副業因應，但「漲價只是時間問題」。對此，台北市長蔣萬安4日再度喊話中央，給予大眾運輸優惠專案。

北捷「扶梯兩側，皆可站立」　兩派吵翻

北捷「扶梯兩側，皆可站立」　兩派吵翻

太晚取消演唱會　北捷允諾檢討

太晚取消演唱會　北捷允諾檢討

前3小時才停辦演唱會　北捷回應了

前3小時才停辦演唱會　北捷回應了

劉德華開唱急轉彎喊卡　王婉諭指「正確決定」：別把責任丟給歌迷

劉德華開唱急轉彎喊卡　王婉諭指「正確決定」：別把責任丟給歌迷

關鍵字：

電扶梯北捷

讀者迴響

熱門新聞

台南羊肉爐遭爆長蛆！業者喊告：限一周道歉

快訊／10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

快訊／銀杏轉中颱！最新路徑曝　環流雨彈炸北東

上海女誕下「黑皮膚寶寶」！她急喊：沒去過非洲

轟到臉都爛了！北韓軍慘遇烏軍「首波砲擊」

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

寧月花1000買水！過來人曝飲水機恐怖真相

最正啦啦隊傳死會　IG洩男方疑是富邦投手

台灣未來恐有大災情！　專家1原因示警

影視颶風Tim宣布離婚！　與網紅妻4年婚告終

銀杏恐轉中颱　12縣市陸上強風特報

快訊／北市信義區公車「屁股撞進超商」！　現場狀況不明

獨／激戰同劇人妻4回！已婚男星「急關臉書」神隱

柯文哲鬆口認橘子收錢角色！　一張白紙破解親筆密令

妻子在公司找炮友！連劈2同事：沒交往只做過

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面