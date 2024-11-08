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嘉義詐團車手取款被抓！逃逸自撞圍牆畫面曝　警擁上壓制逮捕

▲▼ 民雄警展現查緝車手決心 強勢圍捕查緝犯嫌到案送辦 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲車手自撞圍牆後逃逸，遭警逮捕。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義一名民眾報案稱，遭詐騙集團誆稱投資可獲利，於是投資而被騙30萬元，警方讓民眾與詐團車手約7日面交，車手現身後立即將車手逮捕，依詐欺、洗錢防制法、毒品、妨害公務及傷害罪嫌，移請嘉義地檢署偵辦。

嘉義縣民雄警分局月眉派出所接獲民眾詐騙諮詢案件，因而組成專案小組積極查緝。經警方與民眾保持密切聯繫，發現詐欺集團謊稱要派遣業務專員前來取款，約定7日18時許準備收取現金，專案小組 不動聲色，前往現場埋伏，見林姓車手駕車現身，即以優勢警力表明身分攔捕，林嫌見狀拒絕攔查衝撞警方，導致一名員警右腳擦挫傷，警方偵防車車頭受損，後林嫌駕車不當自撞路邊圍牆，棄車逃逸過程中員警 一擁而上，將犯嫌強勢壓制逮捕，依詐欺、洗錢防制法、毒品、妨害公務及傷害罪嫌，移請嘉義地檢署偵辦。

▲▼ 民雄警展現查緝車手決心 強勢圍捕查緝犯嫌到案送辦 。（圖／記者翁伊森翻攝）

月眉派出所日前接獲民眾報案，稱於臉書應徵清潔工工作，經加入一名「財務秘書-ANDY」LINE好友後，詐欺集團主動提供投資虛擬貨幣資訊，遭詐騙集團誆稱投資可獲利，慫恿投資而被騙取30萬元。警方得知詐騙集團 7 日欲再派收款專員來與民眾面交取款後，立即派遣多名警力進行查緝，趁取款車手與民眾面交完成之際，當場查獲林 男取款車手，查扣收據10餘張、贓款13萬餘元、毒品咖啡包數 10 包、毒品愷他命、做案用手機及車輛等證物。

▲▼ 民雄警展現查緝車手決心 強勢圍捕查緝犯嫌到案送辦 。（圖／記者翁伊森翻攝）

民雄警分局長吳俊德表示，詐騙集團會利用網路上社交媒體、臉書、LINE及Youtube 頻道投放詐騙廣告，甚至還會假藉股市名人名義取 信民眾，讓民眾一步步落入陷阱而不自知，呼籲民眾投資應循正常管 道，以免血汗錢遭騙。警方也將持續貫徹警政署「打詐政策」，以靖治安，呼籲詐騙集團不要以身試法、不法之徒不要心存僥倖，警方掃蕩不法的力道絕對不會鬆懈。

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