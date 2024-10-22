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社會 社會焦點 保障人權

獨／害科大生枉死竟喊「測酒駕」　肇逃BMW男狂推責讓家屬怒了

記者許權毅／台中報導

台中市大里區昨日發生一起死亡車禍，一名張姓朝陽科大男大生回家途中，因閃避違規迴轉的陳男，車輛失控衝向路邊分隔島，再猛撞電桿不幸喪命。檢警今日會同法醫相驗，肇事的陳姓駕駛說法讓家屬無法接受，陳稱沒看見車禍，還一度要求檢測張生有無酒駕，讓家屬相當氣憤，陳男跟律師才又改口，稱「沒有要驗了」。

▲▼獨／害人枉死！肇事駕駛竟想驗「朝陽科大生酒駕」　家屬氣憤急改口。（圖／記者許權毅攝）

▲台中張姓男大生為閃避陳男（圖左1）車輛不幸自撞身亡，檢警今日相驗。（圖／記者許權毅攝）

霧峰警分局說，案發在昨日16時8分，張男沿著大里區環中東路七段直行，在西湖路187巷口時，要閃避一輛違規迴轉白色BMW休旅車，導致車輛衝向一邊小路，結果撞上電桿送醫不治死亡。

陳男肇事後，先在是煞車幾秒鐘，又在車上自言自語稱「唉呦，算了」，隨即肇事逃逸，無視事故發生。警方在案發後6小時，循線找到陳男住家，將人帶回警詢，依過失致死罪嫌送辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼檢警今日中午對張生遺體進行相驗，陳男（下圖）一度提出要對張生遺體檢驗酒測值。（圖／記者許權毅攝）

▲▼獨／害人枉死！肇事駕駛竟想驗「朝陽科大生酒駕」　家屬氣憤急改口。（圖／記者許權毅攝）

今日12時許，張生父親、家屬前往殯儀館相驗，陳姓肇逃駕駛也到場接受檢方複訊，約莫半小時，雙方一同離開相驗辦公室。張生家屬針對陳男說法無法接受，認為陳男不斷推拖，態度不佳，在辦公室外稱「你講這些有意義嗎？」陳男低聲回應，後來提出希望能替張生點香。

▲台中一名大四男大生昨天為了閃避違規迴轉車，自撞電桿死亡。（圖／記者許權毅翻攝）

張父說，陳男稱事發當下前面有一台貨車，加上沒有看到禁止左轉標誌，有聽到煞車聲音，但看到沒有怎樣，就走了，一直推拖、規避責任，讓家屬無法接受。

至於陳男一度提出要對張姓男大生遺體進行酒測。張父說，我跟檢察官說，要測沒問題，我都配合你，但他的態度讓我無法接受，陳男是到最後才向家屬道歉，但認為沒有誠意。

記者追問陳男為何提出酒測一事？陳男律師上前阻擋，稱「不方便，他有點緊張」，陳男也說「我太緊張了，沒有要提出了，後來取消了。」

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